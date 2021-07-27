Вакцинация против коронавируса в мире: от добровольной к обязательной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во многих странах мира вакцинация от коронавирусной инфекции становится полностью или частично обязательной, а привитые граждане получают больше социальной свободы. Какие стратегии внедрения всеобщей иммунизации против COVID-19 действуют за рубежом, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

В Италии на массовые мероприятия будут пускать только полностью вакцинированных от коронавируса людей.

С 6 августа только тем жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов «зеленый пропуск» не потребуется.

С 20 августа в ОАЭ вводится запрет для невакцинированных граждан на вход в государственные и частные школы, университеты, детские сады, торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, музеи, тематические парки, курорты и все другие торговые точки.

В Бразилии Верховный федеральный суд официально разрешил властям сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, если добровольная не даст ожидаемых результатов. Тем не менее, для реализации этой меры необходимо принять отдельный закон. По мнению судей, коллективное здоровье не должно подрываться людьми, которые осознанно отказываются от вакцинации.

В США по запросу граждан комиссия по равным возможностям трудоустройства постановила, что работодатели могут заставить своих сотрудников поставить прививку от COVID-19. Отказаться от нее можно будет только по инвалидности или из-за религиозных убеждений.

Американский банк Morgan Stanley предупредил своих нью-йоркских сотрудников, что они не смогут вернуться в офисы, если не прошли полную вакцинацию от COVID-19. Непривитым или не полностью привитым сотрудникам банка придется работать удаленно, говорится во внутреннем письме, которое было разослано сотрудникам.

В Индонезии в феврале ввели систему штрафов и отказа в социальной помощи для тех, кто не желает вакцинироваться. При этом штраф является существенным даже по меркам богатых стран, в Джакарте составляя 5 млн рупий ($350).

В Китае на государственном уровне вакцинация остается добровольной, но местные власти оказывают давление: в провинции Хайнань администрация пообещала вносить диссидентов от вакцинации в черный список и лишать их государственных пособий и права пользоваться общественным транспортом.

В Бельгии доступ к мероприятиям на открытом воздухе с участием более 1500 человек с 13 августа будет ограничен для тех, у кого нет сертификата вакцины.

28 июня в Австралии введена обязательная вакцинация для ряда профессий. Без прививки нельзя будет работать в учреждениях, связанных с уходом за пожилыми людьми. Все сотрудники домов престарелых и интернатов для инвалидов и пожилых людей должны получить первую дозу вакцины не позднее, чем к середине сентября 2021 года. В перечень планируют включить сотрудников государственной карантинной системы, аэропортов и авиационной инфраструктуры, а также занятых в системе межрегиональных грузовых перевозок и горнодобывающей отрасли.