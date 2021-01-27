Вакцинация против коронавируса будет осуществляться за счет государства – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«График поставки вакцин на рынок по Карагандинскому фармкомбинату нами уже утвержден. В феврале порядка 90 тысяч доз будет поставлено на рынок, в марте будет произведено 150 тысяч, в последующие месяцы по 600 тысяч доз. Где-то начиная с апреля-мая, уже более широким кругам населения вакцинация станет более доступной», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, по его словам, ожидается производство и завершение исследований по казахстанской вакцине и соответственно, ее производства.

«Это также увеличит объем охвата населения вакцинацией. В целом, до конца года мы ожидаем, что порядка 6 млн человек будут привиты. В случае подтверждения и наличия данных вакцин у нас на рынке. Это будет бесплатно в рамках ГОБМП. Вакцинация по всей стране на этом этапе рассматривается за счет средств государства, будут выделяться соответствующие средства из резерва правительства и эти расходы уже предусмотрены. Соответственно, вакцинация будет бесплатной», - заключил спикер.