Вакцинация против кори и гриппа продолжается в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с высокой заболеваемостью корью по республике, с 1 апреля 2019 года начата и продолжается дополнительная иммунизация населения против кори в возрасте 9-10 месяцев 29 дней. В Мангистауской области подлежит иммунизации 15 090 детей. По ноябрь привито – 11 349 (75,2 %) детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной центр проблем формирования ЗОЖ Мангистауской области.

В апреле-мае против кори были привиты все медицинские работники лечебно-профилактических учреждений до 40 лет.

С 16 сентября начата и продолжается дополнительная иммунизация против кори и краснухи лиц в возрасте 20-29 лет. По области запланировано привить 66240 человек, на сегодня охвачено 93,1 % из запланированного контингента (61 167 человек). А также по желанию населения привиты 306 человек до 20 лет, старше 30 лет - 4650 человек.

Для иммунизации населения области против гриппа на предстоящий эпидемический сезон акимом области было выделено из местного бюджета 39 млн 15 тысяч 900 тенге. Закуплено 45 тысяч доз вакцины против гриппа (Гриппол плюс, производитель – Россия). Запланирован охват вакцинацией против гриппа 12 % населения области. Из местного бюджета дополнительно выделено 6 млн 676 тысяч 54 тенге и закуплено 7 700 доз (Гриппол плюс, производитель – Россия) вакцин против гриппа. По области иммунизация против гриппа заканчивается 20 декабря.

Среди привитых поствакцинальных реакции и осложнений не зарегистрировано.