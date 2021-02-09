Вакцинация против COVID-19: врач столичного медцентра рассказал о собственном опыте
«Вакцинация в целом прошла отлично. Серьезных негативных реакций организма замечено не было. Привившихся ничего не беспокоит. Никаких признаков не было», - сказал Ербол Агадилов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
В возглавляемом им отделении вакцину получили 13 человек.
«В отделении есть сотрудницы, которым больше 50 лет. Они испытывали болевые ощущения на месте от инъекции на протяжении 1-2 дней. Я связываю это с возрастом и сопутствующими заболеваниями. Но это мои личные предположения. Помимо этого, никого ничто больше не беспокоило», - отметил врач.
По его мнению, вакцина безопасна для людей.
«Вакцина «Спутник V» является сертифицированным препаратом, на основе чего можно говорить о его безопасности. Могу судить по себе: вакцинация прошла 1 февраля, сегодня уже 8-ое. Никаких признаков побочных эффектов или реакции организма мы не испытываем. По моему мнению, вакцина безопасна. Что касается ее эффективности, покажет время», - заключил спикер.
Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.
В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.