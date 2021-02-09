Вакцинация против COVID-19: врач столичного медцентра рассказал о собственном опыте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующий приемно-консультативным отделением ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» города Нур-Султан Ербол Агадилов получил вакцину против коронавируса 1 февраля. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Вакцинация в целом прошла отлично. Серьезных негативных реакций организма замечено не было. Привившихся ничего не беспокоит. Никаких признаков не было», - сказал Ербол Агадилов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

В возглавляемом им отделении вакцину получили 13 человек.

«В отделении есть сотрудницы, которым больше 50 лет. Они испытывали болевые ощущения на месте от инъекции на протяжении 1-2 дней. Я связываю это с возрастом и сопутствующими заболеваниями. Но это мои личные предположения. Помимо этого, никого ничто больше не беспокоило», - отметил врач.

По его мнению, вакцина безопасна для людей.

«Вакцина «Спутник V» является сертифицированным препаратом, на основе чего можно говорить о его безопасности. Могу судить по себе: вакцинация прошла 1 февраля, сегодня уже 8-ое. Никаких признаков побочных эффектов или реакции организма мы не испытываем. По моему мнению, вакцина безопасна. Что касается ее эффективности, покажет время», - заключил спикер.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



