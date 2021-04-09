Вакцинация против COVID-19 - инфекционист из Алматы ответила на главные вопросы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Профессор, доктор медицинских наук кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Куляш Курманова считает вакцинацию единственным инструментом борьбы с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии начала массовой вакцинации от коронавируса в Алматы, инфекционист ответила на самые волнующие вопросы о вакцинации. В частности, Куляш Курманова отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире по КВИ напряженная. Появляются новые штаммы коронавируса в ряде стран Европы, Африки, которые быстро распространяются. И все же, по ее мнению, за период режима карантина в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительно снизить нагрузку на медицинские организации.

- Куляш Байсеиховна, наверняка вы слышали и читали информацию о казахстанцах, которые говорят, что ношение масок бессмысленно и приносит вред организму. Как вы считаете, есть ли негативное влияние от масочного режима?

- Носить защитную маску необходимо, а также соблюдать социальную дистанцию. Многочисленными исследованиями доказано, что ношение масок при воздушно-капельной инфекции, каковым является и коронавирус, значительно снижает инфицирование окружающих и самого человека. Поэтому лозунг «Защити себя и близких» очень актуален. Масочный режим не может иметь негативного влияния, если носить правильно.

- Недавно алматинские эпидемиологи говорили о трех мутированных штаммах коронавируса, которыми уже заразились местные жители. Есть ли данные о том, что штаммы вируса различаются в разных странах или разных регионах мира.

- Содержащий РНК коронавирус обладает высокой изменчивостью по своей природе. Под влиянием разных факторов коронавирус может мутировать. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.

- Сейчас самый важный вопрос, интересующий алматинцев, на какой срок будет сохраняться этот выработанный иммунитет, равно как и иммунитет, приобретенный после естественного заболевания?

- Выработанный иммунитет после вакцинации «Спутник V» сохраняется до года и даже дольше. При естественном заболевании выработанный иммунитет может быть, как продолжительным и напряженным, так кратковременным и слабым в зависимости от иммунологической реактивности организма переболевшего, также степени тяжести перенесенного заболевания. Коронавирус инфицирует не только органы дыхания, но и клетки иммунной системы и другие ткани, вызывая мультисистемную воспалительную реакцию во всех тканях и органах.

- Скептики говорят: какой смысл в вакцине, если все равно появляются новые штаммы. Что вы скажите по этому поводу? На какой срок сохраняется иммунитет после вакцинации от COVID-19? Спасут ли вакцины от новых штаммов коронавируса?

- «Спутник V» и казахстанская вакцина QazCovid-in являются векторными и представляют собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в них есть протеин S-белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Эти вакцины будут эффективными против любых мутировавших штаммов коронавируса. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

- Вы уже получили прививку от коронавируса. Если да, расскажите о своем самочувствии. Проявились ли побочные явления?

- Я стою в списке сотрудников кафедры для прохождения вакцинации. Моя дочь и зять уже получили вакцину «Спутник V», перенесли прививку хорошо. У них не было никаких нежелательных реакций.

- Некоторые зарубежные и отечественные врачи-эпидемиологи говорили о том, что COVID-19 влияет на внутренние органы и что последствия болезни остаются даже после лечения. Какие рекомендации дадите тем, кто уже переболел, с точки зрения реабилитации и восстановления?

- Согласна с мнением эпидемиологов и врачей разных специальностей -инфекционистов, нефрологов, эндокринологов, неврологов и других. Повреждаются внутренние органы - головной мозг, сердце, почки, печень и не только. В результате заболевания коронавирусной инфекцией его последствия проявляются по-разному у каждого человека в зависимости от состояния здоровья до болезни, тяжести течения самого инфекционного процесса. Поэтому каждый пациент нуждается в индивидуальном подходе. В целом необходима физическая активность, рациональное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек (курение и др.), активная жизненная позиция - побольше положительных эмоций. Все это повышает иммунитет.

- В завершение, что бы вы пожелали жителям города, которые хотят защитить себя и близких от опасного вируса, но с настороженностью относятся к вакцинации.

- «Спутник V» и казахстанская вакцина QazCovid-in являются хорошо очищенными и безопасными вакцинами, прошедшими все этапы клинических испытаний. Согласно мнениям сотни тысяч лиц, получивших первый и второй компонент вакцины «Спутник V», она не имеет нежелательных побочных эффектов и безопасна.

Напомним, не менее одного миллиона алматинцев планируется охватить вакцинацией от коронавируса.