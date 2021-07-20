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Вакцинация приносит свои плоды - премьер-министр Бельгии

20 Июля 2021 12:59
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Вакцинация приносит свои плоды - премьер-министр Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии все меньше людей заболевают и нуждаются в госпитализации от COVID-19, благодаря кампании по вакцинации. Об этом заявил через социальные сети премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Тем не менее, для оптимальной защиты важно, чтобы «каждый также получил вторую инъекцию», добавил бельгийский премьер-министр.

Сегодня в Бельгии состоится очередное заседание Консультативного комитета при правительстве, которое должно принять очередные меры в борьбе с пандемией в стране.

Текущая эпидемиологическая ситуация в Бельгии характеризуется ростом заражаемости населения, но относительно низкими показателями госпитализации и смертности.

На 20 июля коронавирус диагностирован у 26832 жителей Бельгии (2,4 процента от общего населения), из них 86 человек проходит лечение в стационарах страны.

При этом наиболее высокий показатель вакцинации населения отмечается во Фламандском регионе, где к концу июля планируется вакцинировать 80 процентов взрослого населения.


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#Бельгия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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