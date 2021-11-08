Вакцинация, предупреждение и последствия: Столичный врач рассказала о лечении COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли снизить вероятность заболевания коронавирусом антидепрессантами, с какими последствиями КВИ могут столкнуться переболевшие пациенты, и насколько безопасна вакцинация для пожилых людей. Ответы на эти и другие вопросы дала заведующая отделением ВОП городской поликлиники №15 Гулнар Сыздыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

- В одном из авторитетных Медицинских журналов недавно было опубликовано исследование, согласно которому вероятность госпитализации с коронавирусом можно снизить, если принимать антидепрессант. Сможет ли антидепрессант снизить госпитализацию людей из группы риска?

- О применении для лечения коронавирусной инфекции антидепрессанта в Казахстане вопрос не стоит, в клинический протокол лечения КВИ не входит. Это препарат, который назначают при депрессивных состояниях, неврозах, навязчивых состояниях для снижения нервозности, тревожности. Оказание кардинального лечебного действия на патогенетические изменения, происходящие в организме при коронавирусной инфекции, не доказано. Чтобы избежать заражения КВИ, снизить госпитализацию, нужно соблюдать, конечно, санэпидрежим: это ношение медицинских масок, соблюдение безопасного расстояния, мытье рук с мылом, избегать большого скопления людей, плюс вакцинация против коронавирусной инфекции.

- При обнаружении первых симптомов коронавируса, чего делать ни в коем случае нельзя? Какие ошибки допускают граждане при подозрении на КВИ?

- При обнаружении симптомов коронавируса нужно самоизолироваться, ограничить контакты с близкими, с членами своей семьи, надевать маску, связаться с поликлиникой, сдать ПЦР-тест. Без назначения врача не принимать антибиотики. К сожалению, многие пациенты самостоятельно начинают принимать антибиотики, чем могут только навредить себе.

- Многие люди преклонного возраста 60+ лет опасаются вакцинироваться, боясь, что прививка, скажется негативно на их здоровье. Так ли это на самом деле?

- Люди пожилого возраста - старше 60 лет - относятся к группе риска, так как у них имеются возрастные изменения органов, хронические заболевания. Поэтому их относят к особо уязвимым группам населения в отношении новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, их вакцинация является особенно важной. Для вакцинации данной категории не должно быть обострения хронических заболеваний, компенсированных стадий заболеваний.

- Высок ли риск заражения коронавирусом в период между первым и вторым этапами вакцинации? Какие меры нужно соблюдать в этот период?

- Все вакцины от коронавируса требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель. Между первым и вторым этапами риск заразиться еще высокий. Более-менее хорошая защита от коронавируса наступает только через две недели после первой дозы, а максимальный эффект от вакцинации возникает спустя несколько недель после второй прививки. Организму нужно время, чтобы сформировать иммунитет, поэтому важно не терять бдительность и не отказываться от принятых мер безопасности при коронавирусе. Их я озвучила ранее.

- Насколько необходима вакцинация беременных женщин? Передается ли коронавирус от матери к ребенку внутриутробно?

- Будущие матери относятся к группе риска, которой угрожает развитие тяжелой формы COVID-19.

К настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о безопасности вакцинирования, как для будущей мамы, так и ребенка. Но не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna, так как при беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений.

Опубликованные к настоящему времени исследования вакцинации беременных женщин показали, что прививки безопасны как для матери, так и для плода. По этой причине вакцину следует предлагать беременным женщинам также как и остальному населению. Поскольку ее преимущества перевешивают риск заражения COVID-19. Также рекомендуется предлагать вакцинацию беременным с заболеваниями, связанными с повышенным риском осложнений. Особенно важно предлагать вакцину от КВИ беременным женщинам с такими патологиями, как прегестационный диабет, болезни сердца, ожирение, заболевание почек, тяжелые распираторные заболевания, в том числе астма или муковисцидоз, высокое кровяное давление, иммуносупрессия и т.д.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что передача коронавируса от матери ребенку во время беременности маловероятна, но после рождения новорожденный может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком. У нас в Казахстане случаев внутриутробной передачи коронавируса плоду не отмечалось.

- Какие последствия COVID-19 могут наблюдаться у пациентов после перенесенной болезни?

- Около 80% людей выздоравливают от коронавируса, не нуждаясь в специальном лечении и реабилитации. Наиболее частые последствия COVID-19: общая слабость, одышка при малейших физических нагрузках, потливость, бессонница, тревожность, снижение фона настроения, депрессия, осложнения – инфаркт и инсульт.

Люди, которые перенесли коронавирус в легкой и среднетяжелой степени, проходят восстановительное лечение дома. Некоторые граждане с COVID-19 теряют обоняние, вкус, потому что вирус повреждает нервные окончания обонятельных рецепторов или обонятельные клетки в носу. Их восстановление может занять до 18 месяцев. Растет число жалоб на проблемы с памятью. Работа ослабленных легких ухудшается, снижая обогащение коры головного мозга кислородом.