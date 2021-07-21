Вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни – врач-инфекционист

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В вопросе вакцинации у людей не должно быть никаких сомнений. Так считает заведующая инфекционным кабинетом ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» города Кокшетау Валентина Гришмановская. О том, какие угрозы таит новый штамм вируса и как прививка от КВИ поможет вернуться к нормальной жизни, врач-инфекционист рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

«Люди по-другому стали реагировать, не как в первое время. Тогда мы сидели и ждали тех, кто придет вакцинироваться. А шли в основном медики, учителя. Сейчас контингенты различные, и люди более осознанно подходят к этому. Я сама сижу на вакцинации как врач-инфекционист и всегда спрашиваю людей – почему они пришли вакцинироваться. Кто-то говорит, что на работе сказали, но большинство - и это радует – приходит к такому решению самостоятельно. Кто-то переболел уже давно и теперь пришел сам вакцинироваться. Особенно часто приходят пожилые люди, которые уже перенесли заболевание в тяжелой форме. Наши граждане много слушают про вакцину и в то же время видят, что происходит вокруг, они более осознанно начинают подходить к вакцинации. Приходят те, у кого в доме сосед заболел КВИ, или он находится в тяжелом состоянии в реанимации, а то и вообще умер», - рассказала В. Гришмановская.

По словам инфекциониста, шутить с коронавирусом не стоит. Новый штамм гораздо агрессивнее и поражает людей более молодого возраста.

«Если раньше больше было больных 70-80 лет, то сейчас 50-60 и моложе. Больше стало регистрироваться заболеваний среди беременных, подростков и детей. Последние, конечно, заболевают из-за контактов в семье. Люди у нас не все соблюдают масочный режим – в автобусах, магазинах ходят без масок. Поэтому и больных становится больше. И если раньше один больной заражал 3-5 человек, то сейчас от 7 до 10. Агрессивность вируса увеличилась. И протекает болезнь по-другому. Если раньше теряли обоняние, то сейчас это необязательный симптом, могут быть просто боль в горле, температура, головная боль, слабость, недомогание, а на самом деле болезнь протекает. И если раньше легкие поражались через какой-то промежуток времени, то сейчас уже через 2-3 дня, и за короткое время, если иммунитет слабый, возникает тяжелое течение заболевания, отсюда и больше госпитализаций», - отметила врач.

По словам В. Гришмановской, порой люди сами запускают болезнь, сидя дома и занимаясь самолечением. Хотя все прекрасно знают, что обратиться можно в фильтр-кабинеты, мобильные бригады или на крайний случай - в скорую помощь… Порой кокшетауцы даже назначают себе сами антибиотики. Итог - затяжные формы заболевания и более тяжелое его течение.

«У нас также есть прививочные бригады, которые выезжают в коллективы. Порой они могут посетить по пять-шесть организаций за день. Так удобнее для многих, чтобы не сидеть в очередях к прививочному кабинету и не тратить свое время. От себя хотела бы в очередной раз обратиться к акмолинцам с призывом вакцинироваться. Коронавирус будет до тех пор, пока мы не привьемся хотя бы на 60% или все не переболеем. Всем наверняка надоел уже такой образ жизни: мы никуда не может поехать, встретиться с друзьями и близкими… Люди стали в последнее время агрессивные, потому как карантин всем надоел, люди хотят нормальной жизни, которой они жили раньше, но для этого обязательно нужно привиться. Здесь не должно быть никаких сомнений. Если есть противопоказания - это понятно. Но остальные должны думать о своем здоровье и здоровье окружающих» - резюмировала В. Гришмановская.