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Вакцинация помогает стране восстанавливаться - советник Президента РК

14 Декабря 2021 00:17
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Вакцинация помогает стране восстанавливаться - советник Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти ответил на вопрос о том, существует ли взаимосвязь между вакцинацией населения и борьбой с коронакризисом в экономике. По его словам, вакцинация будет важным фактором в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, было бы глупо заявить, что точно знаю, сколько продлится кризис. Смотрю на свое государство, Великобританию, - у нас Рождество, каникулы. Стабилизируется количество инфицированных людей, а потом появляется штамм «омикрон». Сейчас Великобритания вынуждена возродить старые меры. Это локдауны, ношение масок. Несколько недель назад никто этого не ожидал. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле никто не знает, как долго будет этот кризис. У нас есть определенные правила, в рамках которых мы приучаемся к тому, что в нашей реальности появляются новые нормы. Под них мы должны выработать новые подходы и меры реагирования», - отметил советник Президента Казахстана.

В эфире программы он ответил на вопрос телеведущего о том, существует ли взаимосвязь между вакцинацией населения и борьбой с коронакризисом в экономике.

«Да, без сомнения. Думаю, Казахстан имел хороший рост (экономики - прим.) в текущем году, потому что вакцинация была проведена ускоренно. В первой половине года до вакцинации работали не так, как хотелось бы. Сейчас уже 8,2 млн человек вакцинированы. Многие достаточно быстро получают бустерную, третью, дозу вакцин. Это помогает стране восстанавливаться. Люди чувствуют себя в безопасности, чтобы возобновить работу, открывать бизнес. В любой сфере это важно. Вакцинация будет важным фактором в будущем в том числе. Мы будем усовершенствовать, вырабатывать новые варианты. Сегодня наука играет колоссальную роль в поддержании бизнеса и сохранении рабочих мест», - пояснил Сума Чакрабарти.


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#Экономика   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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