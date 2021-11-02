Вакцинация подростков: в костанайском облуправлении образования ответили на вопросы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на площадке региональной службы коммуникаций представители управлений образования и здравоохранения рассказали о том, каким образом планируется проведение вакцинации детей с 12 лет в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель областного управления образования Зауре Байменова, в первой четверти из 494 организаций образования области 456, или 92% школ обучались в традиционном формате. Тогда как 38 школ - в комбинированном.

«На сегодня мы руководствуемся постановлением главного санитарного врача РК и приказом Министерства образования и науки РК, где прописано о работе школ в штатном режиме. Согласно тому же приказу асинхронное или самостоятельное обучение допускается в случае медицинского заключения и оформляется приказом директора школы. Однако СОЧ в обязательном порядке выполняется в школе в штатном режиме, - говорит З. Байменова. - В случае неудовлетворительной оценки ребенок продолжает обучение в штатном режиме. На сегодня организации образования области твердо придерживаются данных нормативов».

Вместе с тем, по словам руководителя профильного ведомства, в социальных сетях сейчас распространяются фейковые новости, касающиеся вакцинации детей.

«Еще раз подчеркиваю, что без письменного разрешения родителей вакцинацию подростков и детей проводить не будут. Подростки 16-17 лет, а потом и дети старше 12 лет могут получить профилактическую вакцину исключительно с добровольного письменного согласия родителей или законных представителей, - отметила З. Байменова. — Также я призываю граждан доверять только официальным данным государственных органов, не поддаваться на провокации, и не распространять недостоверную информацию, за которую можно понести уголовную ответственность».

Всего же, по информации главного санитарного врача, с начала учебного года, то есть с 1 сентября по 1 ноября, в Костанайской области заболели КВИ 1062 ребёнка. В 155 школах зарегистрирован КВИ, на карантин отправлены 615 классов. Смены и школы при этом не закрывались.

Что касается сроков вакцинации детей, пока они не определены. По информации и.о. руководителя областного управления здравоохранения Рустема Айтбаева, это связано с тем, что сейчас проводится работа по сбору информации, анкетированию и сбору добровольного письменного согласия родителей на вакцинацию детей. Только после этого будет известно необходимое количество вакцины Pfizer и ее дальнейшее распределение по организациям области. В управлении образования заверили, что ограничений по обучению у невакцинированных детей не будет.