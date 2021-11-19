Вакцинация подростков и беременных женщин препаратом Pfizer начинается в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау доставили вакцину Pfizer, одобренную Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

32 760 доз первого и второго компонента вакцины доставили ранним утром 19 ноября на областной фармацевтический склад. В пунктах вакцинации прививку американо-германского производства начнут делать подросткам старше 12 лет, беременным и женщинам в период лактации.

«Сегодня в Атырауской области стартует вакцинация Pfizer, она будет проходить исключительно на добровольной основе по заранее поданным спискам. Для получения вакцины необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что две морозильные камеры для хранения вакцин прибыли в регион девятого ноября. Всего же в Атырауской области 76 тысяч беременных, женщин в период лактации и детей в возрасте от 12 до 18 лет не имеют противопоказаний к вакцинации Pfizer.

23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации.