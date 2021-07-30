Вакцинация: Почему необходим коллективный иммунитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чем отличается индийский дельта-штамм коронавируса от предыдущих существующих? Почему необходим коллективный иммунитет? На эти вопросы корреспонденту МИА «Казинформ» ответила заведующая отделением профилактики городской поликлиники №2 города Нур-Султан Гульмира Баратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее лето отличается от прошлогоднего, потому что сейчас у нас активен другой штамм вируса – Дельта, который отличается своей заразностью. Он наиболее контагиозен. Если от уханьской версии коронавируса заражалось до четырех человек, в этом случае от одного человека могут заразиться до семи человек. Инкубационный период дельта-штамма в два раза короче - всего семь дней и проявляется болезнь немного по-другому: признаки схожи с ОРВИ, першение, боль в горле, головные боли, кашель. Сейчас этому штамму сопутствует расстройство желудка, бывает диарея. Люди по-прежнему ждут таких признаков, как отсутствие обоняния и осязания, те признаки, которые были свойственны предыдущему штамму. Тем не менее, ситуация все же находится под контролем. Сейчас работают мобильные бригады, которые выезжают к больным с КВИ. Эти люди находятся в изоляции, с ними работают сотрудники мобильных бригад, назначают лечение, состояние больных находится под контролем. Если люди в тяжелом состоянии, их госпитализируют», - отметила врач.

По ее словам, на сегодняшний день у нас вакцинировано недостаточное количество людей, чтобы выработался коллективный иммунитет.

«По этой причине люди продолжают болеть, коронавирус набирает обороты, число заразившихся растет. Вместе с тем, хотела бы отметить такую мысль: вакцина не защищает на 100 % от коронавируса. Дело в том, что вакцинированные люди тоже болеют, но они переносят заболевание гораздо легче, у них не возникает осложнений, такие заболевшие не доходят до такого состояния, что их подключают к ИВЛ. В качестве примера рассмотрим грипп. Привитые от гриппа также могут заболеть гриппом, но гораздо легче и без осложнений переносят болезнь», - пояснила Гульмира Баратова.

Доктор напомнила, что самый лучший способ защититься от коронавируса – вакцинация.

«На данный момент пока это единственная защита. Защитить себя можете, соблюдая карантинные меры. Не все, к сожалению, в силу своего здоровья могут вакцинироваться. Есть онкологические больные, которым вакцинация противопоказана. В этом случае поможет коллективный иммунитет. Если члены общины будут вакцинированы, то патогену вируса КВИ негде будет циркулировать, а значит люди, живущие в этом обществе, которым противопоказана вакцинация, тоже будут защищены. Призываем всех вакцинироваться, для этого созданы все условия, работают прививочные пункты», - обратилась к астанчанам Гульмира Баратова.