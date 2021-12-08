Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов внес изменения в постановление от 20 октября 2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ».

Так, в новом постановлении предписано пункт 6 Методических рекомендаций «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан», утвержденных ПГГСВ № 46 (далее – Методические рекомендации) изложить в следующей редакции:

«6. Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

1) подростки в возрасте с 12 до 18 лет;

2) беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;

3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет.

При этом, иностранные подростки в возрасте с 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории РК непрерывно 3 и более месяцев также подлежат вакцинации против КВИ.»;

2) пункт 20 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

«20. Прививочный пункт организовывается с обеспечением постоянного одностороннего потока прививаемых лиц, исключающий скопление подростков.»;

3) подпункт 1) пункта 26 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

«1) не допускать скопления прививающихся лиц и лиц, находящихся под медицинским наблюдением в прививочном кабинете;»;

4) подпункт 2) пункта 26 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

«2) организовать проведение вакцинации индивидуально с предотвращением скопления населения перед прививочным кабинетом с приглашением не более 3 человек на одновременную вакцинацию;»;

5) подпункт 5) пункта 28 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

«5) помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния;»;

6) пункт 28 Методических рекомендаций дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) в случаях, если беременная получила первую дозу вакцинации против КВИ на 35-37 неделях беременности, то вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. Рекомендуемый интервал между двумя прививками составляет не более 12 недель.»;

7) пункт 67 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:

«67. Если в двух дозах непреднамеренно вводятся разные типы вакцин против КВИ, то не рекомендуется вводить дополнительные дозы любой из использованных вакцин.»;

8) Методические рекомендации после пункта 85 дополнить пунктом 85-1 следующего содержания:

«85-1. Данные о получении вакцинации и ревакцинации против КВИ с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер, США) отражаются в Информационной системе Модуль «Вакцинация» с указанием всех полученных доз вакцины против КВИ по порядку (дата проведения прививок, наименование вакцины, серия, страна производителя, доза).».

2. Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить возможность отдельной выгрузки отчетных форм по лицам, вакцинированным против КВИ и получившим ревакцинацию против КВИ на платной основе».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.