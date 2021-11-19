Вакцинация Pfizer началась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началась вакцинация препаратом Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что в первые сутки вакцину получили 56 человек, среди них дети в возрасте от 12 лет, беременные женщины и кормящие мамы.

«В числе первых получили вакцину дети медработников. Сотрудники медорганизаций, как никто, понимают важность вакцинации. Мы видим ситуацию, видим, как болеют дети и беременные, и осознаем риски, которым подвергаются наши семьи. В школах начали прививать при наличии согласия на вакцинацию от родителей. Проводится вакцинация в медпунктах школ, куда приезжает специализированная прививочная бригада. К нам поступают вопросы по активации паспортов вакц инации от родителей, которые вакцинировали своих детей за рубежом», - сказал К.Кусемисов.

Он добавил, что по предварительно собранным данным, согласие на вакцинацию Pfizer дали 586 человек. Напомним, в регион поступили 33 тысячи доз вакцины.

Общее число вакцинированных первым компонентом по области составляет 258 071 человек, вторым – 240 866 жителей региона.