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Вакцинация от коронавируса в Узбекистане  начнется в марте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
16 Февраля 2021, 15:06
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане  начнется в марте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от коронавируса стартует в Узбекистане в марте. Такое решение принято на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, н ачало вакцинации намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.

Большая часть населения будет вакцинирована, как только вакцину получат группы риска: пожилые люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, медицинский персонал, сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений, сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением. При этом вакцинация будет проходить только на добровольной основе.

Служба санэпидблагополучия ведёт переговоры о закупке препарата с 12 крупнейшими производителями. Уже известно, что после успешного завершения клинических испытаний планируется приобретение вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которая сейчас тестируется в Узбекистане.

Кроме того, идет процесс сертификации российской вакцины «Спутник V», которая предположительно займет 15-20 дней.

Напомним, 10 февраля Президент Узбекистана в ходе видеоселекторного совещания поручил министру здравоохранения и руководителю Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья ускорить начало вакцинации от коронавируса.


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