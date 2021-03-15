Вакцинация от коронавируса стартует в Грузии 15 марта

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – 15 марта вакцинация от коронавируса начнется в 29 клиниках в масштабах Грузии. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».

«Таких центров вакцинации в Тбилиси будет 10, по четыре в Кутаиси и в Батуми, по два – в Рустави и Зугдиди и по одному - в других районных центрах. 17 марта добавятся еще 35 учреждений, а 19 марта – еще 23 учреждения. Таким образом, через неделю процесс вакцинации будет распространен на все муниципальные центры страны», — сказал Гамкрелидзе.

13 марта в Тбилиси доставили первую партию вакцины от COVID-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio.

Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи.

Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить около 30 тысяч доз вакцины американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.

После завершения вакцинации медиков, в Грузии начнут прививать бенефициаров и сотрудников домов престарелых, а затем – всех граждан старше 75 лет.