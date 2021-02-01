Вакцинация от коронавируса стартовала в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Среди первых акмолинцев, получивших прививку от КВИ, - руководители медорганизаций, санврачи, депутаты и представители акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, по состоянию на 11 часов утра вакцину уже получили 42 человека. Всего же, согласно плану, на 1 февраля 2021 года в Акмолинской области должны привиться 120 человек.

Среди первых, получивших прививку, - заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкалыков, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области (ДСЭК), главный госсанврач региона Айнагуль Мусина, заместитель руководителя управления здравоохранения области Нариман Сыздыков, директор Многопрофильной областной больницы и депутат городского Маслихата Нурлан Жаров, заместитель руководителя ДСЭК Сауле Садвакасова, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Кокшетау Канат Искаков, руководитель аппарата акима Акмолинской области Азамат Капышев. Среди еще более 30 получивших вакцину - заведующие отделениями и руководители отделов региона.

Одним из первых получил вакцину директор Многопрофильной областной больницы и депутат городского Маслихата Нурлан Жаров.

«Все прошло нормально, никаких реакций и никаких побочных действий не ощутил. Чувствую себя прекрасно! Вакцинировался в числе первых, проблем не было. У нас от МОБ заявлено на вакцинацию всего 74 человека, сегодня уже получили прививку порядка 25 человек. Все идет по плану», - поделился он.

Как проинформировали в ДСЭК, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев недавно переболел коронавирусом, поэтому ему можно будет привиться лишь спустя шесть месяцев. Некоторые заместители акима Акмолинской области перенесли КВИ летом прошлого года.