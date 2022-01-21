Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Австрии
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Начиная с марта отсутствие прививки может привести к штрафу, минимальный размер которого — 600 евро. Власти страны планируют также предложить розыгрыш призов за прививку. Каждый десятый участник лотереи сможет выиграть денежный купон на 500 евро.
«Мы будем поощрять регионы не только за информирование о вакцинации, но мы таrже будем поощрять за количество привитых. Это станет источником денежных средств для регионов, для городов, которые они смогут вложить в свое развитие», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
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