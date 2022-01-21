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Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Австрии

21 Января 2022 07:42
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Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Австрии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Начиная с марта отсутствие прививки может привести к штрафу, минимальный размер которого — 600 евро. Власти страны планируют также предложить розыгрыш призов за прививку. Каждый десятый участник лотереи сможет выиграть денежный купон на 500 евро.

«Мы будем поощрять регионы не только за информирование о вакцинации, но мы таrже будем поощрять за количество привитых. Это станет источником денежных средств для регионов, для городов, которые они смогут вложить в свое развитие», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #Австрия  
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