Вакцинация от коронавируса становится обязательной в Австрии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Начиная с марта отсутствие прививки может привести к штрафу, минимальный размер которого — 600 евро. Власти страны планируют также предложить розыгрыш призов за прививку. Каждый десятый участник лотереи сможет выиграть денежный купон на 500 евро.

«Мы будем поощрять регионы не только за информирование о вакцинации, но мы таrже будем поощрять за количество привитых. Это станет источником денежных средств для регионов, для городов, которые они смогут вложить в свое развитие», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.



