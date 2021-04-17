Вакцинация от коронавируса: ответы на актуальные вопросы казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как и большая часть населения мира, за последние две недели казахстанцы стали активно получать вакцину от коронавирусной инфекции. На сегодня граждане страны прививаются доступной вакциной «Спутник V». К концу апреля уже должны поступить 50 тысяч доз казахстанской вакцины QazCOVID-in (QazVac), которой могут привиться пока 25 тысяч человек. Ответы на самые актуальные вопросы по вакцинации читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сколько человек в Казахстане привились вакциной?

Согласно последним данным, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 644 643 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 116 786 человек.

А по состоянию на 9 апреля первым компонентом вакцины привились 254 344 казахстанца, вторым компонентом – 94 246 человек.

Сколько казахстанцев планируют привиться от коронавируса в этом году?

На текущий год запланировано привить против коронавирусной инфекции 9,9 млн человек, что составляет около 53% населения страны.

«Предположительно в первом полугодии текущего года с учетом объема поступаемой вакцины против КВИ планируется по республике привить около 6 млн человек. При этом, вакцинация предоставляется на добровольной основе», - отметили в Минздраве.

Бесплатна ли вакцинация?

Вакцинация против КВИ проводится на бесплатной основе, так как входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Что делать людям старше 65 лет – можно ли им вакцинироваться?

Начиная с марта текущего года в стране разрешена вакцинация лиц старше 65 лет.

В связи с этим желающим лицам, у которых нет противопоказаний к вакцинации, следует обратиться повторно в прикрепленную поликлинику и получить вакцинацию против КВИ при отсутствии медицинских противопоказаний.

С апреля началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Куда и как обращаться гражданину, чтобы получить прививку?

«Списки медицинских организаций, которые проводят профилактические прививки против КВИ, размещены на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Для получения вакцинации можно обратиться и записаться у участкового врача в поликлинике по месту прикрепления», - ответили в МЗ РК.

При этом вакцинация может быть проведена и в других медицинских организациях, без прикрепления, в порядке очереди (необходимо заранее записаться и узнать, на какой день можно получить прививку, чтобы не способствовать нарушению ограничительных мер в поликлиниках).

Также работают выездные прививочные бригады территориальных поликлиник.

Вакцинацию от коронавируса проводят и в ТРЦ. Прививочные пункты в таких центрах проводят без записи и в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

Если человек, который уже планирует получить вакцину, вдруг почувствовал недомагание или заболел - отложить ли получение прививки?

«В соответствии с инструкцией к вакцине, противопоказаниями к введению вакцины «Спутник-V» являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), острые инфекционные и неинфекционные заболевания (при наличии их вакцинация откладывается до выздоровления или, если заболевание хроническое, до ремиссии)», - информируют в Минздраве.

Таким образом, при остром заболевании, вакцинация откладывается до выздоровления.

Вместе с тем, перед любой вакцинацией медработник проводит осмотр и при установлении заболевания, человеку дается медицинский отвод от прививки.

Какие реакции должен почувствовать человек после вакцинации?

На сегодняшний день по республике не зарегистрированы случаи неблагоприятных проявлений после иммунизации против КВИ, связанные с введением вакцины.

Вместе с тем, регистрируются ожидаемые реакции, которые описаны в инструкции по применению вакцины. Это местные реакции, такие как: болезненность, отек и покраснение в месте инъекции, а также общие реакции, как повышение температуры тела, гриппоподобные симптомы, артралгия, миалгия.

Если у человека не наблюдается реакция после прививки, означает ли, что вакцина все равно даст свой эффект?

Проявление реакции организма в постпрививочном периоде зависит от индивидуальных особенностей организма (конституциональных, возрастных, генетических и других) и сопутствующих фоновых заболеваний.

«Вместе с тем, выраженность поствакцинальных реакций не всегда свидетельствует о выработке иммунного ответа, то есть отсутствие реакции не указывает на отсутствие эффекта от вакцинации», - рассказали в министерстве.

Чем отличаются разработанные вакцины от коронавируса – к примеру, российский «Спутник V» от зарубежных «Pfizer» или «AstraZeneca»?

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» и британская вакцина «AstraZeneca» представляют собой векторную вакцину на основе аденовируса.

В качестве вектора (носителя) в российской вакцине используется аденовирус человека, для британской – аденовирус шимпанзе. Обе вакцины схожи по технологии производства, где аденовирусы лишены генетического материала и на них посажены частички шипа коронавируса.

В отличии от них, вакцина против коронавируса компании «Pfizer» относится к генетическим вакцинам, которые используют один или несколько генов коронавируса, чтобы вызвать иммунитет.

Подробнее о вакцине QazCOVID-in можно прочитать здесь.

Дает ли двухкомпонентная вакцина полную защиту?

Вакцинация против КВИ вакциной «Спутник V», используемой в нашей стране, проводится двукратно с интервалом в 21 день. После введения первого компонента вакцины антитела к коронавирусу начинают вырабатываться на 12-14 день.

Введение второго компонента данной вакцины способствует выработке В-клеток памяти и формированию полноценного и более длительного иммунитета против КВИ.

«Вместе с тем, привитым людям необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры: ношение масок и гигиена рук. Это связано с тем, что если человек, имеющий иммунитет против КВИ, при несоблюдении ограничительных мер получит вирусы от кого-либо (то есть, заразится), то он сам не заболеет этой инфекцией с симптоматикой в силу защиты, но сможет стать носителем на короткое время и, не соблюдая простые неспецифические меры защиты (ношение маски, гигиена рук, физическое дистанцирование), передать вирусы другому лицу», - обратились в Минздраве к гражданам.

Сколько держатся в организме антитела после получения вакцины?

В настоящее время в мире научные подтверждения о продолжительности иммунного ответа отсутствуют. Однако, согласно предположению ученых, разработавших вакцину «Спутник V», применяемую в Казахстане, иммунитет после вакцинации сохраняется около 2 лет, уровень антител в организме человека (то есть иммунитет) выше, чем после перенесенного заболевания.

При этом, титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета к КВИ. Это связано с иммунологической памятью клеток, которые формируются после вакцинации и проявляется быстрым развитием высоких уровней антител при встрече с натуральной инфекцией.

Что касается вакцины QazCOVID-in, то по данным генерального директора Научно-исследовательского института Кунсулу Закарьи, более подробную информацию о препарате можно будет узнать только по результатам третьей фазы клинических исследований.

Ученые НИИ, которые сами привились вакциной QazCOVID-in отмечают, что у них антитела держатся 9 месяцев.

По результатам первой и второй фаз клинических исследований у лиц, привитых вакциной QazCOVID-in, уже после первой вакцинации отмечается появление вируснейтрализирующих антител в титре от 2 до 16, уровень после второй вакцинации стабильно возрастает. Средний геометрический титр составляет 99,5. Как заявили ученые, данные цифры показывают высокую имунностимулирующую активность казахстанской вакцины.