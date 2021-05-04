Вакцинация от коронавируса набирает темпы в Казахстане – Алексей Цой
«Поставка вакцины осуществляется согласно плану, на конец апреля поставлено 2,3 млн доз вакцины с нарастающим итогом начиная с февраля», - сказал Алексей Цой.
Министр отметил, что вакцинация набирает темпы в Казахстане. Так по сравнению с 1 апреля количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 12 раз, с 11 тысяч до 135 тысячи человек за сутки.
«При этом задействовано 11 тысяч медработников, более 1000 стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты вакцинации работают в 2 смены до 24:00 часов и в выходные дни. С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано около 1,8 млн доз вакцины против КВИ», - сообщил Алексей Цой.
Глава Минздрава добавил, что акимам регионов сейчас необходимо акцентировать внимание на вакцинацию сельского населения.
«Для этих целей, полагаю, более активно необходимо использовать возможности передвижных медицинских комплексов», - заключил Алексей Цой.
Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения.