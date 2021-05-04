Вакцинация от коронавируса набирает темпы в Казахстане – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поставка вакцины в Казахстан осуществляется согласно плану. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поставка вакцины осуществляется согласно плану, на конец апреля поставлено 2,3 млн доз вакцины с нарастающим итогом начиная с февраля», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что вакцинация набирает темпы в Казахстане. Так по сравнению с 1 апреля количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 12 раз, с 11 тысяч до 135 тысячи человек за сутки.

«При этом задействовано 11 тысяч медработников, более 1000 стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты вакцинации работают в 2 смены до 24:00 часов и в выходные дни. С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано около 1,8 млн доз вакцины против КВИ», - сообщил Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что акимам регионов сейчас необходимо акцентировать внимание на вакцинацию сельского населения.

«Для этих целей, полагаю, более активно необходимо использовать возможности передвижных медицинских комплексов», - заключил Алексей Цой.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения.