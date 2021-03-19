Вакцинация от коронавируса: какие категории граждан будут привиты в апреле
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие категории граждан будут привиты в апреле, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На первом этапе мы прививали медицинских работников, педагогов, представителей силовых структур. Будет продолжена вакцинация этих же категорий. Дополнительно, с учетом большой поставки вакцины, будут подключаться к вакцинации люди, которые имеют хронические заболевания, входящие в группу риска. Также персонал и контингенты медико-социальных учреждений и других закрытых учреждений. Потому что в закрытых учреждениях риск распространения коронавирусной инфекции значительно выше», - сказала Айжан Есмагамбетова.
Глава Комитета отметила, что постепенно будут прививаться от коронавирусной инфекции и другие категории населения - пенсионеры старше 65 лет и другие.
Она также ответила, каким образом планируется провакцинировать более 1 млн граждан в апреле.
«На сегодня в рамках заключенных договоров с Карагандинским фармкомбинатом в апреле подтверждено 600 тысяч доз, по дополнительной потребности сейчас ведутся переговоры с производителем «Спутник V», - проинформировала А. Есмагамбетова.
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