Вакцинация от коронавируса: какие категории граждан будут привиты в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие категории граждан будут привиты в апреле, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первом этапе мы прививали медицинских работников, педагогов, представителей силовых структур. Будет продолжена вакцинация этих же категорий. Дополнительно, с учетом большой поставки вакцины, будут подключаться к вакцинации люди, которые имеют хронические заболевания, входящие в группу риска. Также персонал и контингенты медико-социальных учреждений и других закрытых учреждений. Потому что в закрытых учреждениях риск распространения коронавирусной инфекции значительно выше», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Глава Комитета отметила, что постепенно будут прививаться от коронавирусной инфекции и другие категории населения - пенсионеры старше 65 лет и другие.

Она также ответила, каким образом планируется провакцинировать более 1 млн граждан в апреле.

«На сегодня в рамках заключенных договоров с Карагандинским фармкомбинатом в апреле подтверждено 600 тысяч доз, по дополнительной потребности сейчас ведутся переговоры с производителем «Спутник V», - проинформировала А. Есмагамбетова.