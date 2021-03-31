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    18:23, 30 Март 2021 | GMT +6

    Вакцинация от коронавируса: Алексей Цой обратился к казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Алексей Цой обратился к гражданам по поводу вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация - единственный способ уменьшить распространение вируса. Призываю каждого казахстанца, не имеющего противопоказаний к вакцинации, не отказываться и привиться. Только так мы сможем постепенно вернуться к жизни с минимальными ограничениями», - обратился министр здравоохранения в ходе брифинга в СЦК.

    «Для прекращения передачи вируса очень важно соблюдать простые меры профилактики: гигиена рук, соблюдать социальную дистанцию от окружающих, носить маски, хорошо проветривать помещения, избегать места скопления людей, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. Желаю здоровья вам и вашим близким», - добавил глава Минздрава.

    Ранее Алексей Цой сообщил, что первым компонентом привито 131 170 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом, привито 32 482 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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