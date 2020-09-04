Вакцинация от гриппа стартует в Казахстане уже 15 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от гриппа стартует уже 15 сентября. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«15 сентября в Казахстане стартует плановая вакцинация от гриппа. Это на две недели раньше привычного срока. Это делается для того чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний», - сказал Багдат Коджахметов на пресс-конференции в СЦК.
Он также сообщил, что вакцина от гриппа дает иммунитет от 6 до 12 месяцев.
«Подготовлено свыше пяти тысяч кабинетов, где граждане смогут пройти вакцинацию. В рамках подготовки к сезонной вакцинации обучение прошли свыше семи тысяч врачей и 15 тысяч младших медицинских работников», - заключил спикер.
Ранее Б. Коджахметов рассказал о строительстве инфекционных больниц в стране и привел статистические данные по ЭКО .
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