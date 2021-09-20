Вакцинация от гриппа и COVID-19: как правильно получать прививки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С началом прививочной кампании против гриппа у населения стали возникать различные вопросы. В частности, многих интересует, стоит ли делать прививку против гриппа и не снизится ли от этого иммунитет? Сочетаются ли прививки от COVID-19 и гриппа? На все эти вопросы отвечает заведующая отделением терапии Городской поликлиники №3 города Нур-Султана Коркем Асанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В нынешнем году эпидемиологическая ситуация осложнена тем, что период сезонного гриппа совпадает с ростом заболевания COVID-19. И такая ситуация наблюдается не только в столице, но и по всей нашей республике. Оба вируса, представляющие опасность, респираторные. У гриппа симптомы могут быть и лёгкими, и тяжёлыми. Но опасность таится именно в осложнении заболевания. Последствиями перенесенного гриппа могут стать: вирусная пневмония, вторичная бактериальная пневмония, синусит и обострение хронических заболеваний, таких как астма или сердечная недостаточность. Грипп может также усугубить хронические заболевания, такие как эмфизема, хронический бронхит, астма, ишемическая болезнь сердца и застойная сердечная недостаточность. Прививка же снижает вероятность инфицирования вирусами гриппа и защищает от осложнений заболевания», - рассказывает Коркем Асанова.

Чтобы предстоящий сезон обошелся без всплеска заболеваемости гриппом, должно быть привито как можно больше людей, подчеркивает эксперт. При этом Коркем Асанова обращает внимание, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю.

«Нужно учитывать и тот момент, что введение двухкомпонентной вакцины от коронавируса требует полтора месяца. Поэтому с прививкой от гриппа лучше не затягивать», - поясняет врач.

По словам специалиста, вакцинироваться против гриппа необходимо всем, не дожидаясь подъёма заболеваемости. Вакцина против гриппа не увеличивает риск заражения коронавирусом или другими респираторными вирусами, не являющимися гриппом, к такому выводу пришли учёные из Канады, углубленно изучавшие этот вопрос. Вакцинация - наиболее эффективная мера профилактики от инфекционных заболеваний.

Вместе с тем, К. Асанова отмечает, что масштабная вакцинация против гриппа, необходима и для снижения количества госпитализаций с осложнениями гриппа, что позволит врачам направить максимальные силы на борьбу с COVID-19.