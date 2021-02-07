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Вакцинация от COVID идет полным ходом в Италии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Февраля 2021, 09:36
Вакцинация от COVID идет полным ходом в Италии

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ- Специальный комиссар правительства по чрезвычайным ситуациям с коронавирусом Доменико Аркури заявил в пятницу, что план вакцинации против COVID-19 в Италии теперь работает на полную мощность после задержек в последние недели из-за сокращения поставок со стороны Pfizer. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Аркури сказал, что план, подготовленный центральным правительством совместно с регионами и провинциями страны, «работает в полную силу».
Он сказал, что ожидает, что к концу марта семь миллионов итальянцев будут вакцинированы от вируса.

Первая партия из 249 600 доз вакцины AstraZeneca должна прибыть в Италию в субботу.
По словам источников, это должно позволить начать вакцинацию людей до 55 лет вакциной AstraZeneca во вторник.

Италия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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