Вакцинация от COVID идет полным ходом в Италии

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ- Специальный комиссар правительства по чрезвычайным ситуациям с коронавирусом Доменико Аркури заявил в пятницу, что план вакцинации против COVID-19 в Италии теперь работает на полную мощность после задержек в последние недели из-за сокращения поставок со стороны Pfizer. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Аркури сказал, что план, подготовленный центральным правительством совместно с регионами и провинциями страны, «работает в полную силу».

Он сказал, что ожидает, что к концу марта семь миллионов итальянцев будут вакцинированы от вируса.