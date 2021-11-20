Вакцинация от COVID-19 проводится в школах и поликлиниках Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Школьники начали вакцинироваться в Атырау. Вакциной Pfizer прививаются подростки, беременные и женщины в периоде лактации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Более 32 тысяч доз вакцин Pfizer прибыла в регион 19 ноября. Уже сегодня, 20 ноября, в области началась вакцинация подростков, беременных и женщин, находящихся в периоде лактации.

В поликлинику на вакцинацию Pfizer пришло 12 человек, половина из них старшеклассники.

Ученица школы № 36 Айдана Азербаева отметила, что не боится делать прививку.

«Не хочу болеть, заражаться, поэтому пришла на прививку. Мне вообще не страшно», - рассказала Айдана.

Даша Петрова учится в школе имени Ф. Досымовой. Она рассказала, что с детства боится уколов. Но на прививку, все же, решилась.

«Вообще-то от вида шприца плохо всегда. Но сейчас, лучше я потерплю, и получу вакцину, зато потом, не буду бояться каждого чихающего и кашляющего. У меня и бабушка еще в феврале одна из первых провакцинировалась», - говорит Даша.

По словам жительницы Атырау Ольги Петровой, решение о прививке в их семье пришло сразу.

«Сколько раньше страшных болезней победили вакцины: оспу, полиомиелит, вирусный гепатит. Так остановим же и коронавирус, вакцинируясь», - призвала Ольга Петрова.

Даше и еще некоторым школьникам делали прививку прямо в школе, предварительно обследовав и поговорив с родителями, которые официально дали согласие на вакцинирование ребенка.

Жительница Нурлы Наберенова – мама пятимесячного малыша. Она опасается за его здоровье, ведь у нее еще трое детей, разного возраста, которые ходят в образовательные центры и, может, когда-нибудь принесут коронавирусную инфекцию. И когда узнала, что для таких как она — женщин в период лактации, доступен Pfizer, пришла на прививку.

Пункты вакцинации Pfizer в Атырау предусмотрены как в школах, так и в поликлинике, сообщили в облздраве. В них все необходимые меры хранения вакцин соблюдены.

«Мы все – свидетели эпохи пандемии, которая уже наблюдается второй год и необходимо остановить этот вирус, а единственный выход — кроме всех санитарно-эпидемиологических мероприятий, которые мы также второй год соблюдаем, это еще и вакцинация. Вакцина Pfizer на сегодня – единственная в мире, официально сертифицированная и разрешенная для использования беременным женщинам, кормящим женщинам и подросткам», - сказал руководитель Атырауского управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

Он поблагодарил всех – и тех, кто пришел вакцинироваться в школу, и тех, кто это сделал в поликлинике, отметив, что до вакцинирования Pfizer было много разъяснительной работы, в том числе и встреча с родителями.

Пришедшая посмотреть на ход вакцинации заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова отметила, что «без прививки жизнь уже не та, и сегодня единственный выход – прививаться».