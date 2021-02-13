Вакцинация от Covid-19: не паниковать из-за местных реакций призывают врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор поликлиники №2 г. Нур-Султана Ляззат Руспекова рассказала о ходе вакцинации против коронавируса в возглавляемом ею медучреждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня мы завершаем вакцинацию 1 компонентом. Было получено 76 флаконов, это 380 доз. По поликлинике №2 города Нур-Султан провакцинировалось 300 человек», - сообщила Ляззат Руспекова на брифинге в СЦК.

Она напомнила, что всего по Нур-Султану на начальном этапе были определены пять поликлиник для проведения вакцинации лицам, имеющим высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Для проведения кампании приобретены необходимые термоконтейнеры для перевозки со склада с обязательным соблюдением холодовой цепи. Более 1,5 тысяч специалистов прошли обучение и аттестацию совместно со службой СЭС.

Перед введением прививки данные пациента регистрируют в учётных формах, ИС «Вакцинация», заполняют добровольное согласие и чек–лист для последующих 3-х дней динамичного наблюдения.

«При установлении факта развития любого неблагоприятного последствия в процессе активного наблюдения за привитыми в поствакцинальном периоде или при обращении за медицинской помощью сведения обо всех случаях неблагоприятных проявлений после иммунизации врачом вносятся в медицинскую документацию. В любом случае при появлении общих или местных реакций на вакцинацию, ни в коем случае: не паниковать, при дистанционном обзвоне в период динамичного наблюдения чётко отвечать на вопросы и излагать правильно субъективные ощущения. Врач определится с вашей ситуацией, даст необходимые рекомендации», - заключила спикер.