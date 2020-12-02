Вакцинация от COVID-19: Бельгия ждет «зеленый свет», Казахстан - окончания клинических испытаний

БРЮССЕЛЬ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бельгия начнет вакцинацию людей от COVID-19 5 января, если ЕС даст «зеленый свет» на вакцину, заявил в среду премьер-министр страны Александр Де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Стратегия вакцинации станет ясной в ближайшие несколько дней», - сказал Де Кроо. - Важно, чтобы мы все сделали правильно. Нельзя терять время, но 5 января мы будем готовы, как и другие страны Евросоюза».

Тем не менее, вакцины от коронавируса еще не утверждены на европейском уровне. Однако, европейцы готовятся развернуть вакцинацию населения, как только будет дано добро соответствующего органа.

«Как только вакцины будут готовы, мы как страна будем готовы вакцинировать как можно больше людей. Но вакцинация 11 миллионов бельгийцев займет некоторое время. Сначала мы начнем с определенных групп, а потом будем следовать определенному графику» - сообщил А.Де Кроо.

Внутри Бельгии пока нет соглашения о стратегии вакцинации. Межведомственная комиссия общественного здравоохранения Бельгии еще не достигла договоренности по стратегии вакцинации от коронавируса.

Стратегия вакцинации должна определяться не только федеральным правительством, которое отвечает за заказы вакцины и ее проверку, но и федеральными субъектами, которые несут ответственность за профилактику и действия на местах.

В конце ноября стало известно, что ЕС одобрил новый контракт на поставку еще одной вакцины против COVID-19 для европейцев.

Брюссель должен был закупить 160 млн доз вакцины Moderna. Согласно результатам клинических испытаний, эта вакцина может быть высокоэффективной против COVID-19.

После того, как будет доказана безопасность и эффективность вакцины, каждое государство-член ЕС получит ее одновременно на пропорциональной основе и на одинаковых условиях.

Между тем, в Казахстане наиболее перспективными считают три вакцины, по которым проводится третий этап клинических испытаний. Об этом недавно рассказал вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

«На сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин-кандидатов. По 42 вакцинам проводятся клинические исследования на людях. В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем три вакцины, по которым проводится третий этап клинических испытаний, это Оксфордская вакцина, а также вакцина Спутник 5 (Россия), а также я хочу сказать, что разрабатывается вакцина в Казахстане, в научно-исследовательском институте проблем безопасности Комитета науки Минобразования», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Как отметил Е.Киясов, в Казахстане, по предварительным данным, более 2 млн человек подлежат вакцинации.

«Также определен дополнительный контингент. Мы эту цифру будем увеличивать, потому что есть потребность в вакцинации и выбор вакцины будет определен только после проведения третьего клинического этапа испытаний и проведения всех юридических процедур по регистрации вакцины», - добавил Ерлан Киясов.

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.