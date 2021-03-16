Вакцинация осужденных против коронавируса стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана началась вакцинация против коронавирусной инфекции. Прививочные мероприятия планируется провести во всех территориальных департаментах УИС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС.

«С 1 февраля в Казахстане была запущена массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины «Спутник V». Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 27 января 2021 года № 3, определен список лиц с высоким риском инфицирования, особо подверженных заражению и распространению вируса. В настоящее время прорабатывается вопрос проведения данной кампании среди группы риска, содержащейся в учреждениях УИС, в рамках регистра прикрепленного населения. Первым учреждением по введению вакцинации стала столичная колония-поселение ЕЦ-166/10 ДУИС по г. Нур-Султан. Работа по вакцинации стартовала 9 марта, за этот период успешно вакцинированы около 100 осужденных, еще 60 отказались от введения препарата», - сообщили в КУИС.

Как отметили в ведомстве, ранее был вакцинирован личный состав УИС Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областей, оставшиеся департаменты УИС получат вакцину согласно графику проведения вакцинации.

«Прививаемое лицо подписывает добровольное согласие или отказ от проведения прививки. Процедура состоит из 2 этапов с интервалом в 21 день. Перед проведением вакцинации против COVID-19 в обязательном порядке проводится осмотр прививаемого лица медицинским работником, обязательно с проведением термометрии и опросом у прививаемого лица на наличие аллергических реакций, хронических заболеваний. В случае наличия острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, больным с прогрессирующими хроническими заболеваниями и аллергическими реакциями вакцинацию не проводят. Привитые лица в течение 30 минут находятся под наблюдением в медицинской части. Вакцинация медицинских работников и сотрудников УИС осуществляется в поликлиниках департаментов полиции, подозреваемых, обвиняемых и осужденных – в медицинских частях учреждений пенитенциарной системы. Всего в стране функционирует 80 учреждений, численность содержащихся составляет порядка 32 тыс. лиц», - дополнили в КУИС.