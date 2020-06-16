Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний - Людмила Бюрабекова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последнее время вопрос вакцинации активно обсуждается в социальных сетях. Мы также на площадке министерства несколько раз проводили онлайн-встречи, где объясняли вопрос важности вакцинации, в них принимали участие эксперты, депутаты Парламента, врачи, известные журналисты. Сегодняшняя встреча, надеюсь, также пройдет плодотворно, и мы сможем ответить на все волнующие родителей вопросы», - сказала Людмила Бюрабекова в ходе онлайн-коференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.
Она также привела статистические данные.
«Вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно защищает более 3 млн жизней людей», - добавила Людмила Бюрабекова.
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