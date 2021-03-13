Вакцинация онкобольных от COVID-19: рекомендации международных экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК озвучили рекомендации международных экспертов касательно вакцинации онкобольных от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно рекомендациям международных организаций NCCN, МСК, ASCO:

- Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных может не развиться специфический иммунитет.

Кроме того, учитывая, что имеющиеся на сегодняшний вакцины предполагают двукратное введение вакцины, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения (особенно у первичных пациентов).

Вакцинация проводится только мРНК вакцинами (НЕ живыми). В любом случае, решение о вакцинации мРНК вакцинами принимает врач-онколог и мультидисциплинарной группой (МДГ).

При принятии решения оцениваются риски для пациента, возраст, общее состояние, уровень лейкоцитов и нейтрофилов в крови, прогноз пациента.

Пациентам, получающим или только начинающим специальное лечение, в том числе трансплантацию гематопоэтических стволовых клеток (не ранее чем через 3 месяца после трансплантации) и иммунотерапию (прием ингибиторов контрольных точек не прекращается);

Пациенты, получающие только гормональную терапию, НЕ вакцинируются; пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства; пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 недели до начала специализированного лечения; пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии; необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц.

Следует отметить, что в настоящий момент мало данных по COVID-19 у онкологических пациентов.

Исследования по вакцинации живыми вакцинами не проводились. В России только начинаются клинические исследования по вакцинации «Спутник V» онкологических больных.

Данных по казахстанской вакцине нет. Главным является индивидуальный подход к каждому пациенту. Проверять уровень антител нет необходимости.

Ранее председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК Диляра Кайдарова сообщила, сколько онкобольных умерли от коронавируса в Казахстане.

«С марта прошлого года около 5 600 онкологических пациентов заболели COVID-19 и около 45 за этот период умерли от ковида», - сказала Диляра Кайдарова.

Главный онколог Минздрава РК добавила, что по состоянию на 1 января 2021 года, на учете состоят 190 тысяч пациентов с онкозаболеваниями и около 32 тысяч новых случаев было выявлено.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, сколько казахстанцев привились вакциной.

«На начальном этапе мы на сегодняшний день привили уже порядка 59 тысяч человек, это не маленькое количество. Темпы изо дня в день растут. Все зависит от поставок, которые приходят в Казахстан. Мы сейчас запустили площадку в Караганде и начали выпускать вакцину и таким образом смогли обеспечить доступ. Помимо этого, ожидаем казахстанскую вакцину. Мы прорабатываем вопросы с другими иностранными коллегами. Сейчас идут переговоры практически со всеми известными брендами, которые заявили о том, что они зарегистрировали вакцины в своих странах. Сейчас мы находимся на этапе переговоров», - сказал Алексей Цой.



