Вакцинация не вызывает коронавирусную инфекцию - врачи Актобе о вакцине Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-конференции в РСК представители управления здравоохранения и департамента санэпидконтроля разъяснили вопросы вакцинации и развеяли некоторые мифы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно в ноябре в регионе поступит вакцина Пфайзер для вакцинации детей, беременных и кормящих женщин.

В связи с этим актюбинцы задались вопросом будут ли в школах делить детей на вакцинированных и невакцинированных, не заразят ли вакцинированные дети других невакцинированных.

«Детей не будут делить на вакцинированных и невакцинированных. Вакцинация – это добровольное решение. Также тех, кто получил вакцину не будут изолировать на 14 дней. Вакцина Пфайзер – матричная, в ней присутствует уже «убитый» вирус.

Кроме того вакцинация не может вызывать коронавирусную инфекцию. Изоляции подлежат только контактные дети, которые были в контакте с пациентами с КВИ. А вакцинация сама по себе не вызывает КВИ», - разъяснил главный инфекционист Мейрамбек Курмангазин.

Также он ответил на вопрос будет ли он прививать своих детей.

«Своих детей обязательно прививать буду. Однозначно я боюсь за будущее детей. На сегодняшний день мы находимся в зеленой зоне, но в соседних регионах ситуация нестабильна. Даже в нашем регионе с начала учебного года заболело 800 детей», - сказал он.

На вопрос будут ли продавать излишки вакцины Пфайзер, врачи не смогли дать конкретного ответа. Известно лишь, что данной вакциной будут прививать только три категории – детей, беременных и кормящих.

Со следующего года вакцинация иностранными вакцинами будет платной, бесплатными останутся лишь вакцины казахстанского производства.

Преимущества вакцинации:

- предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;

- защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);

- формирует «коллективный иммунитет»;

- «паспорт вакцинации», полученный после иммунизации упростит ваши путешествия.

Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через три месяца после выздоровления.



