Вакцинация названа одним из способов блокирования мутаций коронавируса

МОСКВА.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции является одним из путей блокирования распространения мутаций вируса. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке (Москва, РФ) Денис Проценко, передает МИА «Казинформ» со сылкой на ТАСС.

«Современная вакцина не утрачивает свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация - это тоже один из путей блокирования распространения мутаций», - сказал Проценко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, мутация вируса является его естественной эволюцией.

Проценко отметил, что в настоящее время в больнице в Коммунарке наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом. «У нас на утро - 782 больных. Что тревожно: из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, больше 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 5 молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации. Наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, и в больницах концентрируются более тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом», - добавил Проценко.

Он отметил, что 68% сотрудников больницы прошли вакцинацию от COVID-19.



