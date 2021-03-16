Вакцинация населения от коронавируса идёт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 5 марта в Карагандинской области началась добровольная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Желающие могут получить «Спутник-V» совершенно бесплатно, нужно лишь записаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В перепрофилированном Центре семейного здоровья на улице Лободы в день делают прививки 100 добровольцам. Среди них медики, педагоги и обычные жители Караганды. Вакцину могут получить люди не моложе 18 лет.

«Мы вакцинируем 15 добровольцев в день, не относящихся к медикам и педагогам. На настоящий момент у нас привито 72 человека. На вакцинацию могут записаться прикреплённые к нам, а также к филиалу клиники «Гиппократ» и студенты медицинского университета. Люди записываются активно. Вакцины достаточно», - рассказала директор Городского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Баширова.

Медики напоминают, что один флакон «Спутник V» рассчитан на пять человек. Запись позволяет скомпоновать пятёрки, чтобы пациенту не пришлось долго ждать своей очереди.

Вакцинация начинается с заполнения анкеты. В ней описывается общее состояние и хронические заболевания. Затем пациента осматривает врач. Если нет никаких противопоказаний, то человек проходит на прививку.

После укола необходимо 30 минут провести в зоне поствакцинального наблюдения. Врачи внимательно следят за состоянием пациента. Для экстренных и нештатных ситуаций в центре оборудована зона неотложной медицинской помощи.

«Сегодня я пришла на прививку с супругом. Мы ждали, когда появится вакцина. Много читали про «Спутник-V» и убеждены в её эффективности. Рада, что можем сделать прививку бесплатно. Медики приветливые и объясняют по ходу вакцинации каждый этап», - сказала карагандинка Кристина Токарь.