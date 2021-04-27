Вакцинация населения казахстанским препаратом QazVac началась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первая партия казахстанской инактивированной вакцины QazVac уже поступила в шахтёрскую столицу. В поликлинике №4 сегодня были привиты 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отечественная вакцина QazCovid-In, выпускаемая под брендом QazVac, включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Произведена она на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Доказана её безопасность и преимущество перед некоторыми другими вакцинами. QazVac не вызывает вакциноассоциированных заболеваний.

«В нашей поликлинике Центр вакцинации был открыт 15 апреля. Привили уже 2 тысячи человек. Благодаря широкомасштабной просветительской работе люди приходят на прививку осознанно. Всё проходит бесплатно и добровольно. Сегодня наша поликлиника получила 160 доз отечественной вакцины. До этого прививали «Спутником V». В тех медучреждениях, где достаточный запас обеих вакцин, у людей есть возможность выбора», – объяснила заместитель директора по контролю качества медицинских услуг поликлиники №4 Татьяна Мустафина.

Вакцина QazVac не требует сложных холодильных установок. Транспортируются флаконы в холодильнике при температуре до +8 градусов. В отличие от российской вакцины флакон рассчитан на одного человека. При этом QazVac – вакцина двухфазная. Через 21 день привитый получает второй компонент.

Противопоказания остаются прежними: возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, острые состояния, обострения хронических заболеваний.

После прививки допустимы такие реакции, как повышение температуры, боли в мышцах, слабость.

Перед иммунизацией препаратом QazVac проводится стандартная процедура. Человек заполняет анкету, затем проходит предварительный врачебный осмотр, получает прививку и идёт в поствакцинальную комнату.

«Решил довериться казахстанской вакцине QazVac, чтобы не заболеть. Полностью доверяю нашим медикам. Мне достаточно грамотно всё объяснили, рассказали, какие могут быть ожидаемые реакции. Чуть позже на прививку придёт супруга», – говорит пенсионер Олжабай Сулейменов.

«Не вижу разницы между казахстанской и российской вакциной. Я шёл на флюорографию, узнал, что можно привиться. Получил вакцину. Советую всем вакцинироваться. Надеюсь, что многие придут на прививку, чтобы мы быстрее вернулись к обычной жизни», – объяснил свой выбор пенсионер Александр Бейкер.

Первые 50 тысяч доз вакцины QazVac были распределены по хабам «СК-Фармация», а затем доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. В мае планируется выпуск очередной партии в объёме 50 тысяч доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500–600 тысяч доз в месяц.

Напомним, первая партия вакцины казахстанского производства «QazVac» в количестве свыше 6 тысяч доз поступила на склады управления общественного здравоохранения столицы. Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.