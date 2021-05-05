Вакцинация может защитить репродуктивную функцию мужчин - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли вакцина от КВИ негативно повлиять на репродуктивную функцию мужчин. На этот вопрос ответил уролог-андролог Джевдет Карамамуд-Оглы в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта Experts Hub Kazakhstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, есть исследования о том, что коронавирусная инфекция может быть причиной развития эректильной дисфункции у мужчин.

«Спектр факторов, который может привести к эректильной дисфункции, достаточно широк. Все они имеют место после перенесенной коронавирусной инфекции», - сказал Джевдет Карамамуд-Оглы.

Эксперт пояснил, что потенциальному началу эректильной дисфункции способствуют: стресс, длительное воздействие гипоксии, нарушение гемодинамики, ухудшение состояния работы сердечно-сосудистой системы после перенесенного COVID-19.

«Поэтому это возможно. А вакцинация является одним из способов защитить мужское здоровье», - подчеркнул Джевдет Карамамуд-Оглы.



