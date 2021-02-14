Вакцинация, модернизация судебной системы, освоение новых космических технологий – обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тема вакцинации от коронавируса, старт которой был объявлен в Казахстане 1 февраля, была одной из главных на прошедшей неделе. О том, как проходит вакцинация в Казахстане, и какие события произошли в стране и в мире за эту неделю, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В среду министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК отметил, что «вакцинироваться будем любой доступной вакциной, которая будет в регионе. То есть, по мере доступа на рынок эта вакцина будет выходить, процесс вакцинации, как вы знаете, добровольный. Какой-то ощутимый эффект от вакцинации будет достигнут при вакцинации 60% охвата населения», - сказал Алексей Цой.

Привиться есть возможность у многих казахстанцев, учитывая, что в стране производят отечественную вакцину. В Карагандинской области на базе областного фармацевтического комплекса, производят вакцину «Спутник V», которая будет доступна ориентировочно к концу февраля текущего года. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тысяч доз.

На многие вопросы по вакцинации ответили на пресс-конференции в Минздраве РК. Например, слухи о бесплодии после прививки от COVID-19 развеяла профессор медицины, заверив, что ни одна известная вакцина на сегодняшний день, не вызывает такого эффекта.

Также стали известны данные по вакцинации за прошедшие две недели. В столице прививку от коронавируса получили 1640 человек.

Почти тысяча жителей Алматинской области привились вакциной от коронавируса, 983 медработника вакцинированы в Атырауской области.

Как чувствуют себя врачи, получившие вакцину против коронавируса в СКО, насколько безопасна казахстанская вакцина после двух фаз клинических исследований, какова ситуация в мире с вакцинацией рассказали корреспонденты МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане по коронавирусу меняется с каждым днем. Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля, в «красной зоне» находится только Павлодарская область. В «желтой зоне»: город Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области. В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

Однако даже в регионах из «зеленой зоны» карантинные меры не отменяют. В казахстанском городе Байконуре с особым статусом карантин продлен до 1 марта 2021 года, но есть регионы, где карантин ослабляют. В Костанайской области приняли решение об ослаблении карантинных мер в связи со снижением числа заболевших КВИ среди населения.

Несмотря на пандемию, государство продолжает модернизацию судебной системы. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании, которое он провел на минувшей неделе.

«Суды обязаны применять все достижения современных технологий. Проводимые реформы должны мобилизовать в отрасль новых квалифицированных специалистов и обеспечить справедливое правосудие. Необходимо обеспечить реальную реализацию этих новых норм и искоренить бюрократизм в деятельности судов», - сказал Глава государства.

Также Президент страны принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum, где он подчеркнул, что Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики.

«Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру «Самрук-Қазына», - сказал он.

Среди заметных событий недели - новости мировой космонавтики. Объединенные Арабские Эмираты вывели на орбиту Марса спутник «Аль-Амал», запущенный в июле прошлого года. С этим достижением в области освоения космоса Касым Жомарт Токаев поздравил наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяну. В телеграмме говорится, что это достижение мирового успеха, свидетельствующее о вхождении ОАЭ в число государств, добившихся самых высоких результатов в освоении космоса.

«Уверен, что совместная космическая программа Казахстана и ОАЭ на космодроме «Байконур» станет успешной», - отметил Глава государства.

Турция тоже продолжает исследовательскую работу в сфере освоения космоса. На днях стало известно, что Турция впервые отправит гражданина в космос с целью научных исследований. Об этом заявил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя Национальную космическую программу страны. Как стало известно, в Турции будут избраны три кандидата, один из которых спустя два года станет первым турецким гражданином в космосе. И кстати, первым гражданином Турции в космосе может стать женщина

Байконурцы надеются на снятие ограничительных мер к 12 апреля и планируют отметить знаменательный юбилей 60-летие полета в космос первого человека Земли и пригласить на Байконур поэта Олжаса Сулейменова, написавшего всемирно известную поэму «Земля, поклонись человеку!».

О значимых событиях в разных концах нашей большой страны рассказали региональные корреспонденты. Если на юге уже готовятся к паводкам: департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области находится в полной готовности, то в северных регионах страны продолжаются снежные бураны, и из-за морозов отменяются занятия в школах.

За теплом, солнцем и лечением казахстанцы едут в Сарыагашский район Туркестанской области, курорты которого в течение года посетили 85 тысяч туристов. А в Восточном Казахстане в районе Алтай провели профилактические спуски лавин.

Среди популярных новостей за неделю – информация о том, что более 75 тысяч казахстанцев получили пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий.

Также с 13 февраля 2021 года казахстанцам разрешили не брать с собой права и техпаспорт.

Еще одной темой для обсуждения у населения является строительство проекта на Бозжыре.

Интеллигенция Мангистауской области направила обращение к Президенту в поддержку проекта на Бозжыре, отметив, что туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыры, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей.

Но не все новости были радостными. Вчера стало известно, что в индустриальной зоне Шымкента произошло обрушение здания, есть погибшие.

На месте происшествия в аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, 1 кинологический расчет.

Так завершилась еще одна неделя февраля. Совсем немного осталось до весны и жители нашей страны с нетерпением ждут наступления тепла. Однако погода в некоторых регионах страны не весенняя. Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны. Казахстанские спасатели предупреждают население о тумане и метели, и просят воздержаться от дальних поездок.