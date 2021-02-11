Вакцинация лиц старше 65 лет, выбор вакцины, средства на производство «Спутника V» – что говорят в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередная пресс-конференция Министерства здравоохранения РК на площадке Службы центральных коммуникаций началась с положительной новости о том, что Казахстан на текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска. В ходе брифинга также были озвучены принятые меры ведомством, представители СМИ в свою очередь задали интересующие вопросы.

Об изменениях в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан, о том, почему на территории страны решили производить российскую вакцину, о вакцинации лиц старше 65 лет - подробнее в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что по состоянию на 10 февраля зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ «минус». Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ -. Согласно последним данным на 10 февраля в «красной» зоне находятся 3 региона - Акмолинская, Павлодарская области и город Нур-Султан. В «желтой» зоне –Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. Остальные 11 регионов расположены в «зеленой» зоне.

В ходе онлайн пресс-конференции министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о приложении «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, в пилотном режиме приложение «Аshyq» запущено в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде на объектах, чья деятельность уже разрешена, но ограничена в зависимости от зоны эпидемиологического риска. Это фитнес-центры, SPA-центры, бассейны, бани, кинотеатры. На сегодня 40 объектов являются добровольными участниками пилота «Ashyq».

Не стоит забывать, что мобильное приложение является добровольным и направлено на создание безопасной среды и защиту посетителей от риска заражения и распространения вируса, а также даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер.

Также министром были озвучены внесенные изменения в порядок пресечения Государственной границы РК. Согласно изменениям, как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения сухопутной границы с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток. Кроме того, вылет граждан РК в иностранные государства, въезд, транзитный проезд в/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение, разрешается без ограничений по кратности.

Возвращаясь к эпидемиологической ситуации и кампании по добровольной вакцинации, министр отметил, что на сегодня 13 301 медработников Казахстана получили вакцину «Спутник V». Среди медработников были и те, кто по собственному желанию отказался от вакцинации. Их - 130 медиков. Еще у 218 медицинских работников вакцинация отложена по медицинским показаниям.

Медики первыми берут на себя удар и, к сожалению, заражаются на работе. С ноября по январь заболели 2 607 медработников, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 2 440, и с КВИ минус – 167. Однако председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова пояснила, что в рамках проведения эпидемиологического расследования только у 225 медработников было подтверждено, что это связано с профессиональной деятельностью.

Без летальных случаев не обошлось. С ноября по январь умерло 7 медработников, из них у 5 заболеваемость также не связана с оказанием медпомощи, то есть с осуществлением своей профдеятельности. По двум медработникам расследование еще продолжается.

Среди заболевших коронавирусом есть и новорожденные, дети, школьники, несовершеннолетние. С начала учебного года коронавирусом заболело 7571 школьников. Из них 2158 - школьники, которые обучались в оффлайн режиме, 5413 – в онлайн режиме. В третьей четверти заболело 3597 школьников. Из них обучающихся оффлайн 1111, 2486 – в режиме онлайн. С начала текущего года в республике зарегистрированы 4285 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из них - 10 новорожденных.

Министр ответил на вопрос журналиста о том, почему же в Казахстане приоритет отдан производству российской вакцины «Спутник V». Как отметил Алексей Цой, это первая зарегистрированная в мире вакцина. Также стоит учитывать договоренность об оказании содействия и поставки данной вакцины на территорию РК на уровне глав государств Казахстана и России. Именно это стало предпосылкой производства российской вакцины на территории нашей страны на базе Карагандинского фармзавода.

По данным Минздрава 22 тысячи доз вакцин российского производства завезено в Казахстан, получено разовое разрешение на ввоз. По российской вакцине «Спутник V» для производства внутри Казахстана выделено два миллиона доз. Казахстанская вакцина запускается, и ориентировочно (ее выпуск - прим. авт.) планируется довести до 10 млн доз. К слову, 15 миллиардов 175 миллионов тенге выделено на производство вакцины в Караганде. А первая партия вакцины поступила в Казахстан по цене 26 долларов за две дозы.

Минздрав также пояснил, почему граждане должны получать две дозы вакцины. По словам министра, защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12-14 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом в 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма, в течение 1,5 месяца после полного курса вакцинации, в этой связи привитым необходимо продолжать соблюдение мер профилактики. Несоблюдение карантинных мер после вакцинации может привести к заражению коронавирусом. Ведь между принятием первой и второй доз вакцины есть вероятность подхватить вирус.

Министр признался, что немало вопросов поступают насчет того, почему не прививают лиц старше 65 лет. В этой связи министерством будет рассмотрен вопрос включения данной категории в план вакцинации с учетом имеющихся рисков - это наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, иных противопоказаний.

На вопрос о возможности казахстанцам выбирать вакцину, которой они хотят прививаться, глава Минздрава заверил, что все будет зависеть от граждан, согласятся ли они получать ту или иную вакцину.

На онлайн пресс-конференции министр здравоохранения отдельно ответил тем лицам, которые считают, что уж лучше переболеть коронавирусной инфекцией. В этой связи он напомнил о постковидных осложнениях, которые влияют на иммунную систему: обостряются хронические заболевания, нарушаются функции жизненно важных органов. «Коронавирус не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и непростой. Поэтому, как показывает многолетний опыт, вакцинация представляет собой одну из наиболее действенных мер для предупреждения и распространения заболеваний в мире», - заверил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что сам министр планирует привиться казахстанской вакциной. В ходе онлайн конференции он пояснил, почему же его выбор пал на вакцину отечественного производства. «Вакцина показывает хороший эффект. И я, как министр здравоохранения, хотел поддержать именно казахстанскую вакцину. И когда она выйдет, в числе первых привьюсь этой вакциной, уже когда она у нас будет официально допущена для вакцинации в Казахстане», - добавил Алексей Цой.

Казахстанская вакцина вызвала симпатию не только министра здравоохранения. Отрадно, что нашей отечественной вакциной заинтересовался ряд стран, но они все ждут результатов клинических исследований. Алексей Цой заверил, что по мере выпуска отечественной вакцины в первую очередь будет обеспечен рынок Казахстана.

В ходе пресс-конференции журналистов заинтересовал ряд вопросов касательно того, с чем связан рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области, почему граждане прилетают в Казахстан без результата ПЦР тестирования, а государство должно оплачивать эти услуги, и как же казахстанцы будут праздновать предстоящие мартовские праздники.

На первый вопрос ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова. По ее словам, рост заболеваемости в Павлодарской области отмечается с 16-17 января, то есть, как раз это укладывается в один инкубационный период после новогодних праздников. Также одна из причин - заболеваемость, которая регистрируется на промышленных предприятиях в регионе.

Что касается граждан, прибывающих в страну без результата ПЦР теста, только на них государство потратило 543 млн тенге. А вопрос платности ПЦР-тестов рассматривается Министерством здравоохранения.

Перед наступлением весны журналисты поинтересовались, как же население будет праздновать мартовские праздники. Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният в этой связи призвала отмечать предстоящий Наурыз в кругу семьи. Ведь самое главное – собственное здоровье и благополучие близких.