Вакцинация: кто определяет противопоказания к прививке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова пояснила механизм определения показания и противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня нигде в мире, и это относится к любой вакцине, аллергопробы не проводятся, их проводить в принципе не нужно. В противопоказаниях обязательно есть анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции на введение вакцины или других ее компонентов», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что перед вакцинацией обязательно проводится осмотр участковым врачом.

«И только врач может определить, есть показания к вакцинации или противопоказания. Поэтому, без осмотра врача и без допуска к вакцинации человек не вакцинируется, это прописано во всех постановлениях и во всех правилах, и применяется не только к коронавирусной инфекции. Это алгоритм, который используется давно и всегда применяется при вакцинации», - заключила А. Есмагамбетова.

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