Вакцинация кошек и собак от коронавируса началась в Кировской области России

КИРОВ.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Кировская область Российской Федерации получила первую партию вакцины против COVID-19 «Карнивак-Ков» для вакцинации животных. Об этом сообщается на сайте управления ветеринарии региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С 15 июля 2021 года Кировской области стартовала вакцинация собак и кошек от COVID-19. Вакцина появилась в ветеринарных участках и лечебнице КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных Кирова», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина «Карнивак-Ков» - это первый и единственный в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19 у животных. Препарат разработали в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Зверей иммунизируют двукратно, начиная с трехмесячного возраста, а собак и кошек прививают с шестимесячного возраста с интервалом в 21 день. Ревакцинацию проводят через шесть месяцев два раза в год.