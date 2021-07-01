Вакцинация - это главное, что может победить пандемию - ветеран медицины
По мнению ветерана здравоохранения, вакцинация - это главное, что может победить пандемию.
«Я всю жизнь проработал на станции скорой медицинской помощи, последние 15 лет был главным врачом.
Как только началась массовая вакцинация против коронавируса, я одним из первых привился. Я считаю, что вакцинация - это главное, что может победить эту пандемию. Поэтому призываю всех, все население не бояться вакцинации. Необходимо понимать, что все делается для того, чтобы обезопасить себя и близких от этой страшной болезни. Вакцина также является единственной надеждой на сегодня, которая способна предотвратить эпидемию. Нужно вакцинироваться. Это главная и важная задача для всех нас», - рассказал Игорь Волков.
Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения.
Также сообщалось, что вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.