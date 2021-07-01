Вакцинация - это главное, что может победить пандемию - ветеран медицины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ветеран здравоохранения, врач высшей категорий Игорь Волков рассказал о роли вакцинации в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению ветерана здравоохранения, вакцинация - это главное, что может победить пандемию.

«Я всю жизнь проработал на станции скорой медицинской помощи, последние 15 лет был главным врачом.

Как только началась массовая вакцинация против коронавируса, я одним из первых привился. Я считаю, что вакцинация - это главное, что может победить эту пандемию. Поэтому призываю всех, все население не бояться вакцинации. Необходимо понимать, что все делается для того, чтобы обезопасить себя и близких от этой страшной болезни. Вакцина также является единственной надеждой на сегодня, которая способна предотвратить эпидемию. Нужно вакцинироваться. Это главная и важная задача для всех нас», - рассказал Игорь Волков.

Напомним, в Казахстане с 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения.

Также сообщалось, что вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.