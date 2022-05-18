18 Мая 2022 12:18

Вакцинация эффективна против новых штаммов КВИ – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 75% защиты дает вакцинация даже от новых штаммов коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины против КВИ относятся к новым видам вакцин, поэтому их производители проводят постоянный мониторинг мутаций штаммов вируса и изучают эффективность вакцин против новых штаммов. С появлением новых данных по инфекции информация об эффективности вакцин постоянно обновляется», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

Вакцина против КВИ дает привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции.

К сожалению, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается, вследствие чего человек снова восприимчив к инфицированию. В этой связи, необходимо проведение ревакцинации против КВИ для активации антител, В-лимфоцитов и Т-клеток.

«Рекомендуется получение ревакцинации против КВИ через 6 месяцев после получения первичного курса вакцинации. По данным американских ученых, третья доза вакцины на основе технологии мРНК, обеспечивает защиту на 70-75% от любой формы заболевания. Кроме того, вакцинация также помогает снизить вероятность появления новых штаммов», - добавили в ведомстве.