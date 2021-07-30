Вакцинация - единственный доказанный способ избежать тяжелого течения КВИ - врач

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Врачи Костанайской области уже почти полтора года изо дня в день спасают человеческие жизни от коварной коронавирусной инфекции. Но население до сих пор не до конца понимает всю серьезность проблемы, связанной с молниеносносным распространением вируса. Единственное решение - вакцинация и создание тем самым коллективного иммунитета. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился Владимир Михайленко, главный врач Областного центра психического здоровья, где развернуты «ковидные» койки.

Эпидемиологическая ситуация в регионе, да и в республике в целом, по словам врача, очень сложная.

«На базе нашего стационара открыты 250 ковидных коек. И мы в последнюю неделю работаем с очень высокой нагрузкой. У нас своего рода фильтрационный госпиталь, где мы выявляем наиболее тяжелых больных и направляем в специализированные клиники, где есть интенсивная терапия. У нас же находятся пациенты средней степени тяжести, которые не нуждаются в интенсивной респираторной поддержке»,- рассказывает главврач медучреждения.

Как отмечает Владимир Алексеевич, в этом году симптоматика заболевания стала более выраженной, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пневмония тоже протекает очень тяжело.

«Хотелось бы отметить, что со стороны населения ощущается недооценка тяжести и серьезности проблемы. У нас вакцинировались около 95% сотрудников. Есть некоторые меодотводы по беременности, по аллергическим реакциям. Отказов немного, всего 1-1,5%. Что касается отказов населения от вакцинации, то они, как я считаю, связаны с недостаточной грамотностью людей. Гражданам нужно объяснять, что среди вакцинированных не наблюдается тяжелого течения болезни и летальных исходов. В основном, тяжело протекает болезнь и доходит до летальных исходов именно у тех, кто не вакцинирован»,- говорит В. Михайленко.

Так же он считает, что каждый здравомыслящий гражданин должен понимать, что пока нет других мер профилактики КВИ, кроме вакцинации.

«Те лекарственные препараты, которые мы применяем при лечении заболевших - это все симптоматическая терапия. Вакцинация - единственный реальный и доказанный способ избежать тяжелого течения заболевания, тем более с летальным исходом. Призываю всех граждан к профилактической прививке. Только так можно избежать тяжелых, а порой и страшных последствий», - добавил В. Михайленко.



