Вакцинация детей против COVID-19: каков алгоритм и можно ли прививаться детям с патологиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пока взрослое население страны будет проходить ревакцинацию, дети старше 12 лет впервые получат вакцину от коронавируса. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагул Куатбаева рассказала об алгоритме получения прививки, побочных эффектах, преимуществе вакцинации. Эксперт подробно пояснила: почему не стоит проходить обследование на наличие коронавируса или антител перед вакцинацией и можно ли прививаться детям с особыми потребностями и патологиями.

- Расскажите, пожалуйста, о самой вакцине «Comirnaty», которой в стране будут прививать детей от 12 лет и старше.

- Для качественной организации вакцинации среди детей и подростков с 12 летнего возраста, а также среди беременных, кормящих женщин утверждены методические рекомендации. Вакцина «Comirnaty» создана на основе мнРНК, также как и другие вакцины предназначены для профилактики коронавирусной инфекции. «Comirnaty» не содержит в составе вирус, чтобы вырабатывать иммунную защиту, то есть она не может вызвать коронавирусную инфекцию. Подчеркиваю это, потому что многие ошибочно думают, что в организм вводят частичку этого вируса и в результате можно заболеть коронавирусом. Производство ни одной вакцины, применяемой на территории нашей страны, не может иметь в составе цельный вирус, который вызывает само заболевание. Для инактивированных вакцин используется убитый вирус коронавирусной инфекции.

Вакцину «Comirnaty» можно использовать после разведения. Если другие вакцины были готовыми к применению, данная вакцина разводится. Это многодозовая вакцина. В одном флаконе – 6 доз. Если другие вакцины вводили в дозе 0,5 мл, то эта вакцина ставится в дозе 0,3 мл. Активные вещества, содержащиеся в 0,3 мл, достаточны для выработки иммунитета.

Все вакцины для профилактики коронавирусной инфекции являются двухдозными. В случае с «Comirnaty» первая доза вводится в любой нулевой день, а вторая доза - с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы.

Если вторую дозу случайно ввели раньше, чем через 21 день, то ее не следует вводить повторно. Должен быть 14-дневный минимальный интервал между введением этой и любой другой вакцины. Нет фактических данных в поддержку обязательной бустеризации после завершения процедуры вакцинации по схеме из двух доз. Как и перед другими видами вакцин не рекомендуем проходить обследование на наличие коронавируса и антител.

- Поясните, пожалуйста, почему не рекомендуется проходить обследование?

- Во-первых, во всем мире нет стандарта показателей уровня антител коронавирусу, согласно которому могли бы определить защитный уровень антител. Есть различные производители тестов. У каждого из них свои минимальные и максимальные показатели уровня антител. При этом, при отсутствии признанного международного стандарта и меры измерения уровня, не можем говорить о защитном уровне антител. В этом направлении ученые работают.

Активное вещество в этой вакцине расположено в жировой или липидной капсуле. Поэтому для длительного хранения и транспортировки требуются низкотемпературные условия. Вакцина замораживается, чтобы липидная оболочка была устойчивой. Однако, чтобы вакцину можно было использовать в условиях медицинской организации, проведено определенное исследование, в ходе которого выявлено, что при условии +2, +8 после размораживания в течение одного месяца эта вакцина не будет терять свою активность. Поэтому вакцина при поступлении в страну сначала будет размещаться на крупных складах для хранения, иметь гибкие условия хранения. В этом случае уже после разведения в условиях медицинской организации при температуре +2 до +8 можно хранить. На сегодняшний день холодильного оборудования для хранения вакцины в условиях +2 +8 в медорганизациях достаточно.

- Как в нашей стране будет проводиться вакцинация детей?

- В любом случае детей будут вакцинировать с информированного письменного согласия родителей или законных опекунов. Вакцину будут получать в медицинских организациях, чтобы у родителей был контакт с медработниками, так они будут владеть дополнительной информацией о вакцинации детей. Согласно действующим нормативно-правовым актам, перед любой вакцинацией проводится медицинский осмотр врачом. Детей до 18 лет будут обследовать педиатры и/или врачи общей практики. С учетом диагноза, эпидемиологического анамнеза и текущего состояния обязательно в рамках нормативно-правовых актов предусматривается опрос, который поможет выявить скрытые аллергические или хронические заболевания и при необходимости оформлять медицинский отвод.

- Расскажите о противопоказаниях вакцины «Comirnaty»?

- Одно из противопоказаний – аллергия на действующее вещество или другие компоненты препарата. Аллергия на яйца или желатин не являются противопоказанием. Если в анамнезе прописаны тяжелые реакции на полиэтиленгликоль или на родственные молекулы - это является противопоказанием. Полиэтиленгликоль входит в компонент вакцины. Наряду с этим, не рекомендуется прививаться в следующих случаях:

если возникают аллергии или проблемы с дыханием после получения любой другой вакцины;

если при других вакцинах были обморочные состояния;

судороги;

возраст до 12 лет;

беременность до 16 недель.

Если у прививаемого есть проблемы со свертыванием крови, острые инфекционные заболевания, обострения любых хронических заболеваний, а также если в настоящее время человек принимает препараты против образования тромбов необходимо получать вакцину с осторожностью во избежание возможных кровотечений.

- Могут ли родители отказаться от вакцинации, допустим, в связи с имеющимися медотводами или хроническими заболеваниями?

- Родители в любом случае после информирования сами могут определить: есть ли необходимость прививаться, каков риск, если не получать вакцину. Чтобы не было поствакцинальных осложнений, в первую очередь, нужно выяснить в анамнезе наличие тех или иных заболеваний. Временные или абсолютно истинные показания определяет врач в зависимости от текущего состояния прививаемого или наличия каких-либо медицинских противопоказаний в анамнезе.

- Не противопоказана ли вакцинация против коронавируса детям с особыми потребностями, с ДЦП или синдромом Дауна?

- Детям с ДЦП, синдромом Дауна или другими хроническими заболеваниями, которые не имеют в текущее время обострения, вакцина против коронавируса не противопоказана. Коронавирусная инфекция тяжело протекает у пациентов с хроническими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, заболеваниями выделительной системы, верхних дыхательных путей.

-Многие задаются вопросом, если дети не болеют либо переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, стоит ли прививаться? Что вы скажете по этому поводу?

- Почему сложилось такое мнение, что дети могут быть только переносчиками инфекции? Дети были максимально ограждены от контактов. Они не были активно вовлечены в эпидпроцесс как взрослые. Дети с первых дней объявления чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекций в стране находились в тех условиях, которые обеспечивали их максимальную защиту, в том числе, обучение в онлайн режиме, ограничение посещений клубов, спортивных секций и других мест массового скопления людей.

В настоящее время в школах созданы максимальные условия, чтобы дети не имели большого контакта. Для разных возрастных групп детей в школах предусмотрены отдельные сектора с отдельным выходом.

Мы не должны говорить о том, что дети не болеют. Дети тоже болеют. Были случаи, когда заболевание у детей заканчивалось смертельным исходом. Дети находились в палатах интенсивной терапии, в реанимациях. Почему инфекция тяжелее протекает у взрослых? У большинства взрослого населения уже есть фоновые хронические заболевания, способствующие утяжелению состояния: онкология, сахарный диабет, другие эндокринные заболевания.

Детей и подростков будем прививать поэтапно. Сначала от 16 до 18 лет, а потом от 15, 14, 13, 12 лет. Мы понимаем, что детей и подростков будут приводить в медицинские организации. Чтобы искусственно не создавать условия для роста заболеваемости ОРВИ и/или коронавирусной инфекцией, активности циркуляции коронавируса, заранее спланируем поэтапное получение вакцины.

- Население считает, что это экспериментальная вакцина, поэтому люди боятся прививать детей…

- Мы не можем использовать слово «эксперимент», потому что данная вакцина – признанная и рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцина для вакцинации детей и подростков с 12 лет и старше. Как правило, любую новую, вновь созданную вакцину сначала тестируют на животных, чтобы оценить ее безопасность и способность предотвращать заболевания.

Вакцина «Comirnaty» применяется во многих странах. Перед тем, как внедрять вакцину, учитываем опыт других стран. В особенности опыт тех стран, которые производят эту вакцину. Пока страна-производитель не будет применять у себя, мы не можем ее использовать. У нас есть независимая группа ученых и практических врачей, которых объединяет консультативная комиссия по вопросам иммунизации (ККИ). Это группа специалистов предварительно изучает опыт применения, саму природу вакцины, каким образом она производится, каким может быть состав или какие нежелательные явления могут проявиться. Это все изучается и только потом ККИ рекомендует Министерству здравоохранения. Без этих рекомендаций Минздрав не продвигает внедрение вакцины.

Как минимум 10 стран на сегодня активно проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции: Италия, Польша, Соединенное Королевство, Германия, Ирландия, Дания, Швеция, США. Есть ряд стран, которые уже запланировали применение этой вакцины. Есть страны, которые используют вакцину не только для детей, но и взрослых.

- Почему детей прививают с 12 лет?

- Это первая вакцина, которая показала свою безопасность и эффективность при ее применении для детей с 12 лет.

Когда первые вакцины в мире стали доступными, в числе волонтеров не было детей до 18 лет, кормящих и беременных женщин, поэтому они имели противопоказания в указанных группах, то есть в качестве волонтеров испытать на себе вакцину их не приглашали. По мере массового применения вакцин, стало больше информации об их эффективности, в связи с чем в отдельных институтах мира стали проводить дальнейшие исследования по изучению эффективности вакцин в других возрастных группах. На основании этих данных население приглашают прививаться в качестве волонтеров, детей до 18 лет – исключительно по решению и письменного информированного согласия родителей или законных опекунов.

Такая работа была проведена среди детей в возрасте 12 лет. На основании этих результатов вакцина сегодня используется во многих странах.

Нужно понимать, что вирус не выбирает того, кого будет заражать. Вирус активно циркулирует по всей планете. Естественно будет заражать тех, кто не имеет специфического иммунитета. В самом начале эпидпроцесса этой новой инфекций среди человечества массово заражались взрослые, в том числе лица наиболее активного возраста, потому что у них был тесный контакт. В начале пандемии мы оградили детей от возможных контактов, перевели на онлайн обучение. Это способствовало ограничению инфицирования. Но это не говорит о том, что среди них не было заболевших. Дети не ходили в детские сады, не посещали школы, поэтому не распространяли вирус. А в этом году ситуация другая.

- Каких побочных эффектов после вакцинации детей родителям не стоит бояться?

- После вакцинации дети могут испытывать боль, припухлость на месте инъекции, усталость, утомляемость, головную, мышечную боль, озноб, диарею, лихорадка, тошнота, рвота, бессонница, аллергические реакции. В целом в зимний период на фоновое состояние ребенка после вакцинации могут повлиять другие возбудители и вирусы. Все это требует изучения, детального расследования.

- Когда мы можем перейти к вакцинации детей до 12 лет?

- Я думаю, после того, как будет доступна доказательная база, рекомендации производителя той вакцины, которая покажет высокую безопасность и эффективность вакцинации в этой возрастной группе до 12 лет, мы можем перейти к вакцинации детей до 12 лет. Сейчас во многих странах мира проводятся такие исследования с согласия родителей с трехлетнего возраста.

Но у нас есть возможность сформировать достаточный коллективный иммунитет за счет тех возрастных групп, которые в настоящее время подлежат вакцинации, чтобы как можно меньше вакцинировать другие возрастные группы детей.

Чем больше иммунизированных, тем больше спасаем жизни и напрямую можем повлиять на снижение циркуляции вируса коронавирусной инфекций, способствуя снижению числа носителей вируса.

- Спасибо за беседу!