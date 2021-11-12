+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 10 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вакцинация детей: когда нельзя делать прививку

12 Ноября 2021 12:49
Поделиться:
Вакцинация детей: когда нельзя делать прививку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях детям противопоказана вакцинация? Об этом рассказала руководитель отдела охраны здоровья детей столичного управления общественного здравоохранения Айжан Амангельдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Врач подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области
Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане Сколько детей, беременных и кормящих женщин в Нур-Султане привьются вакциной «Pfizer» 83 случая заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алматинской области

«Если в ходе осмотра ребенка врачом будет выявлено обострение хронических заболеваний, либо если повышена температура и если есть аллергия на компоненты, входящие в состав вакцины, – все это относится к противопоказаниям к вакцинации», - отметила Айжан Амангельдиева.

По словам спикера, на сегодняшний день в столичных школах проводится анкетирование, по итогам этого опроса вакцину распределят в необходимом количестве.

«В анкете есть вопрос для родителей: где вы хотите прививать ребенка: в школе или в поликлинике? Также дополнительно спрашиваем, хотите ли вы лично присутствовать и видеть процесс вакцинации своего ребенка. Если они ответят «да», то родителей запустят в школы, чтобы увидеть процесс вакцинации ребенка», - добавила она.

В столичном управлении общественного здравоохранения напомнили, что вакцинация проводится только с письменного согласия родителей или законных опекунов. Детей начнут прививать с понедельника, то есть, с 15 ноября.

Перед вакцинацией сотрудники столичного управздравоохранения проводят мониторинг в школах, проверяют медицинские кабинеты.

«Все необходимые условия для вакцинации созданы», - добавила А. Амангельдиева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Врач подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области
Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане
Сколько детей, беременных и кормящих женщин в Нур-Султане привьются вакциной «Pfizer»
83 случая заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алматинской области
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
3 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
4 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
5 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
6 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Читайте также
Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане
Будут ли использовать систему «Ashyq» в общественном транспорте Нур-Султана
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив