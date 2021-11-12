Вакцинация детей: когда нельзя делать прививку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях детям противопоказана вакцинация? Об этом рассказала руководитель отдела охраны здоровья детей столичного управления общественного здравоохранения Айжан Амангельдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в ходе осмотра ребенка врачом будет выявлено обострение хронических заболеваний, либо если повышена температура и если есть аллергия на компоненты, входящие в состав вакцины, – все это относится к противопоказаниям к вакцинации», - отметила Айжан Амангельдиева.

По словам спикера, на сегодняшний день в столичных школах проводится анкетирование, по итогам этого опроса вакцину распределят в необходимом количестве.

«В анкете есть вопрос для родителей: где вы хотите прививать ребенка: в школе или в поликлинике? Также дополнительно спрашиваем, хотите ли вы лично присутствовать и видеть процесс вакцинации своего ребенка. Если они ответят «да», то родителей запустят в школы, чтобы увидеть процесс вакцинации ребенка», - добавила она.

В столичном управлении общественного здравоохранения напомнили, что вакцинация проводится только с письменного согласия родителей или законных опекунов. Детей начнут прививать с понедельника, то есть, с 15 ноября.

Перед вакцинацией сотрудники столичного управздравоохранения проводят мониторинг в школах, проверяют медицинские кабинеты.

«Все необходимые условия для вакцинации созданы», - добавила А. Амангельдиева.