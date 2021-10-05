Вакцинация детей будет только добровольной - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о мерах по вакцинации детей от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация детей у нас сейчас в проекте. Она однозначно будет только добровольной, только с согласия родителей. Очень много обращений от родителей, которые хотят защитить своих детей. Мы сейчас прорабатываем вопрос, у нас в четвертом квартале планируется поставка вакцины Pfizer, которая сейчас одобрена в ряде ведущих стран. Именно вакцинация детей с 12 лет и старше», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой в интервью порталу Azattyq-ruhy.kz.

Министр вместе с тем рассказал об опыте вакцинации детей и с 5 лет.

«В будущем прорабатывается и уже есть положительное заключение специалистов, что и с 5 лет уже был опыт применения. Как только официальные регуляторы подтвердят безопасность, у нас тоже появится такая возможность. На данный момент мы с 12 лет планируем прививать детей. Если кто-то из граждан хочет это сделать и защитить своих детей, это будет весомой поддержкой», - отметил Алексей Цой.

Глава Минздрава ответил на вопрос, какие вакцины предпочитают выбирать граждане и есть ли среди доступных популярная вакцина.

«Я был в поликлинике №5 в Нур-Султане и мы спросили наших коллег, в наличии несколько вакцин есть, и какие вакцины сейчас. Граждане как-то разделились: идет и QazVac, «Спутник» и Sinopharm. Очень активно граждане выбирают свою. Те вакцины, которые у нас поступают, все они востребованы, в отставках не остаются. Мы видим равномерное распределение. У нас нет такого, что какая-то из вакцин у нас застаивалась. Фактически все, что поставляется планово, все используется», - отметил Алексей Цой.