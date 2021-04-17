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    20:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Вакцинация даже 300 тысяч горожан от КВИ остановит рост заболеваемости в столице – глава горздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице функционирует свыше 100 прививочных пунктов, вакцинация проводится с 8 утра до 12 часов ночи. На сегодня вакцину против коронавируса получили 49 тысяч горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В столичном акимате под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане. В ходе совещания руководитель Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов рассказал о том, как проводится массовая вакцинация населения.

    «На сегодня в городе в более 100 пунктах проводится вакцинация. В день мы вакцинируем более 5 тысяч человек. Сейчас 49 тысяч человек у нас провакцинировались первым компонентом. Таким образом, 50 тысяч человек к 1 мая будем иметь иммунизированных. Тем не менее активность населения неплохая, многие обращаются. Мы также можем в организованные коллективы приехать выездной бригадой и провакцинировать людей на месте», - проинформировал Т.Муратов.

    Он также напомнил, что кроме поликлиник, вакцинация населения проводится и в ТРЦ «Mega Silk Way». В ближайшее время такие пункты откроются и в ТРЦ «Хан Шатыр», «Керуен».

    «Ежегодно мы вакцинируем от гриппа 130 тысяч жителей, это самый уязвимый контингент. Таким образом зимой у нас нет эпидемии гриппа, мы эту ситуацию держим на контроле. Если сейчас мы 300 тысяч вакцин от коронавируса введем, уровень заболеваемости пойдет на спад, а когда 600 тысяч горожан провакцинируем, некого будет и заражать», - акцентировал глава горздрава.

    В завершение заседания Бахияр Макен поручил всем заинтересованным госорганам проводить активную разъяснительную работу по массовой вакцинации против КВИ среди населения, в том числе в крупных, организованных коллективах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат
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