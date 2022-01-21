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Вакцинация дает возможность снизить заболеваемость КВИ - врачи Актобе

21 Января 2022 17:04
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Вакцинация дает возможность снизить заболеваемость КВИ - врачи Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация приводит к положительным результатам в борьбе в КВИ и это первая профилактическая мера против этой болезни. Об этом рассказал главный инфекционист Актюбинской области Мухтар Курмангазин в ходе телепередачи «Желіде 103» на телеканале «Ақтөбе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению М. Курмангазина, вначале все сомневались, можно ли доверять вакцинам, не было научно подтвержденных фактов, но сегодня вакцинация доказала свою эффективность.

«Люди сомневались в вакцине от КВИ, не было информации, но уже есть научные факты о положительных результатах вакцинации. В нашем регионе уже вакцинировалось 67 процентов населения. Многие сомневались, можно ли вакцинировать детей. В сентябре у нас был рост, но потом он снизился, идет вакцинация детей. Всем, кто еще не вакцинировался или не ревакцинировался - просьба получить вакцину. В область завезли вакцину Pfizer для тех, кому более 60 лет и медработников, вы видите, возможности улучшаются по вакцинации. Вакцинация - это первая профилактическая мера против КВИ. Нужно воспринимать вирусы и микробы не как врагов, а как соседей, до этого уже было 39 видов», - сказал Мухтар Курмангазин.

Он также добавил, что новый штамм коронавируса омикрон очень заразен и быстро передается, однако легче переносится, поэтому актюбинцам нужно соблюдать все санитарные меры.

Сейчас в Актюбинской области идет сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями, которые очень схожи по симптомам с коронавирусом. В случае подозрения на КВИ необходимо вызвать скорую или врача на дом, а не заниматься самолечением, посоветовал М. Курмангазин.

В целом Актюбинская область с 13 января находится в «красной» зоне по КВИ, с каждым днем идет прирост заболеваемости. За сутки 20 января было выявлено 586 новых случаев КВИ.

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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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