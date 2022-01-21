Вакцинация дает возможность снизить заболеваемость КВИ - врачи Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация приводит к положительным результатам в борьбе в КВИ и это первая профилактическая мера против этой болезни. Об этом рассказал главный инфекционист Актюбинской области Мухтар Курмангазин в ходе телепередачи «Желіде 103» на телеканале «Ақтөбе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению М. Курмангазина, вначале все сомневались, можно ли доверять вакцинам, не было научно подтвержденных фактов, но сегодня вакцинация доказала свою эффективность.

«Люди сомневались в вакцине от КВИ, не было информации, но уже есть научные факты о положительных результатах вакцинации. В нашем регионе уже вакцинировалось 67 процентов населения. Многие сомневались, можно ли вакцинировать детей. В сентябре у нас был рост, но потом он снизился, идет вакцинация детей. Всем, кто еще не вакцинировался или не ревакцинировался - просьба получить вакцину. В область завезли вакцину Pfizer для тех, кому более 60 лет и медработников, вы видите, возможности улучшаются по вакцинации. Вакцинация - это первая профилактическая мера против КВИ. Нужно воспринимать вирусы и микробы не как врагов, а как соседей, до этого уже было 39 видов», - сказал Мухтар Курмангазин.

Он также добавил, что новый штамм коронавируса омикрон очень заразен и быстро передается, однако легче переносится, поэтому актюбинцам нужно соблюдать все санитарные меры.

Сейчас в Актюбинской области идет сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями, которые очень схожи по симптомам с коронавирусом. В случае подозрения на КВИ необходимо вызвать скорую или врача на дом, а не заниматься самолечением, посоветовал М. Курмангазин.

В целом Актюбинская область с 13 января находится в «красной» зоне по КВИ, с каждым днем идет прирост заболеваемости. За сутки 20 января было выявлено 586 новых случаев КВИ.