Вакцинация: челлендж запустили медработники ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Медработники Восточного Казахстана запустили челлендж в соцсетях под хэштегом #Вакцинаал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве отметили, что в Казахстане стартовал первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Восточноказахстанские врачи в числе первых получают прививки. Медики запустили челлендж в социальной сети, где призывают казахстанцев позаботиться о своем здоровье и принять участие в прививочной кампании.

​ «Я добровольно привилась вакциной Спутник V. Это совсем не больно, а самое главное безопасно!!!», - написала пользователь под ником @galnik3, главная медсестра станции скорой медицинской помощи города Семея Галина Чукурова.

​ «После осмотра терапевта получил вакцину Спутник V», - рассказал в своем аккаунте пользователь @oralbekoralgaziev.

Спустя несколько часов после вакцинации, молодой человек чувствует себя хорошо, жалоб не имеет.

«Я добровольно решил вакцинироваться в числе первых. Считаю, что это необходимая мера. Сейчас я нахожусь на работе, со мной все в порядке. Фото со знаком V означает вакцину, а также это знак нашей общей победы над пандемией», - отметил участник акции, медицинский брат премного отделения Восточно-Казахстанской областной больницы УЗ ВКО Оралбек Оралгазиев.

Молодой медик также приложил фото памятки с рекомендациями на случай проявления индивидуальных реакций на препарат. В ней сообщается, что у 10% пациентов может наблюдаться слабость, недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть. 5,7% пациентов могут наблюдать у себя ломоту в теле и мышцах, головную боль, озноб, чувство жара и повышение температуры тела выше 37 градусов. При температуре выше 38 градусов специалисты советуют принять жаропонижающие и обезболивающие препараты.