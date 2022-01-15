Вакцинация беременных женщин: врач обратилась к жительницам Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения города Нур-Султана, заведующая кафедрой «Акушерство и гинекология» Медицинского университета Астана, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Зайтуна Хамидуллина призвала беременных женщин получить вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Зайтуны Хамидуллиной, на данный момент количество заболевших беременных увеличивается в городе.

«Если до начала Нового года у нас находились по три-четыре пациента в акушерских стационарах, то после Нового года количество резко увеличилось и дошло до 137 беременных по городу. Сейчас управление здравоохранения города решило полностью организовать акушерский стационар и оборудовать для беременных пациентов. На сегодня находятся около 140 пациентов. Тяжелых форм заболевания нет», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» Зайтуна Хамидуллина.

Однако, как отмечает врач акушер-гинеколог, проблема заключается в том, что многие беременные женщины боятся вакцинироваться.

«Они боятся, они думают, что навредят ребенку. Хотя согласно рекомендациям, вакцинацию можно проходить после 16 недель, когда прошел период органогенеза. К сожалению, мы нарушаем эпидрежим, мы не носим маску, которую нужно менять через каждые два часа, наши посещения ТРЦ, во время праздников в большом количестве. Беременные не просто ходят за покупками в торговые центры, но и в детские развлекательные центры. Поэтому вся ситуация усложняет эпидемиологическую ситуацию. Мы боремся, объясняем. Но, к сожалению, наше население не совсем понимает всю ситуацию, в которую мы входим. Поэтому еще раз говорю, что необходима вакцинация всех беременных после 16 недель, вакцинация послеродовых женщин, вакцинация женщин фертильного возраста, которые собираются рожать, должны быть провакцинированы. При этом, как жена, так и муж», - пояснила доктор.

Она также порекомендовала беременным женщинам обязательное мытье рук и поменьше посещать общественные места.

По словам Зайтуны Хамидуллиной, каждая поликлиника отрабатывает вакцинацию, на сегодня в поликлиниках города доступна вакцина Pfizer.

Доктор подчеркнула, что на сегодня важно провести разъяснительную работу для населения.

«Работа, конечно, ведется, но не на достойном уровне. Если бы у нас она была на достойном уровне, и был бы высокий процент вакцинации, наверное, эпидситуация в городе была бы совершенно другой. Для нашего населения очень сложно понять, что нужно обязательно вакцинироваться. Вы же знаете, что очень много антиваксеров, которые работают в соцсетях, которые показывают, что нельзя вакцинироваться и так далее. Я сама получила вакцину, мои дети и внуки получили прививки. Всем женщинам рекомендую получить вакцину», - обратилась доктор.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.